手術用ロボティクス市場の規模、シェア、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「手術用ロボティクス市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を行いました。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、および各社の市場投入戦略（GTM）を把握しています。
手術用ロボティクス市場：精密医療とロボット技術の融合
手術用ロボティクス市場は、現代の医療技術において最も革新的な分野の一つです。高い精度、操作性、可視化を備えた低侵襲手術を可能にすることで、手術室のあり方を大きく変革しています。泌尿器科、婦人科、整形外科、脳神経外科に至るまで、これらの高度なシステムは患者の転帰を改善し、回復時間の短縮に寄与しています。2026年時点で、市場は技術革新、低侵襲手術への需要増加、医療分野における適用拡大により、力強い成長を遂げています。
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市場規模および成長動向
世界の手術用ロボティクス市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.2％で成長し、2035年末までに2,114億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は908億米ドルでした。
地域別の動向としては、北米が最大の市場シェアを占めており、ロボット支援手術の早期導入、整備された医療インフラ、強固な償還制度がその背景にあります。一方、アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国、インドを中心に医療インフラの急速な整備、医療ツーリズムの拡大、先進医療技術への認知向上により、最も高い成長が見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347681/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
手術用ロボティクス市場は、いくつかの重要な観点に基づいてセグメント化できます：
コンポーネント別：市場は、システム（ロボットプラットフォーム本体）、アクセサリーおよび器具（ロボットアーム、エンドエフェクタ、手術器具などの消耗品）、サービス（保守、トレーニング、ソフトウェア更新）に分類されます。システムは高価格であるため、最大のシェアを占めています。
用途別：主な分野には、泌尿器科（最大セグメント、前立腺手術など）、婦人科（子宮摘出術、筋腫摘出術）、整形外科（膝・股関節置換術）、一般外科（大腸手術、肥満手術）、心血管外科、脳神経外科が含まれます。特に泌尿器科は高い利用率により大きなシェアを維持しています。
エンドユーザー別：主なエンドユーザーには、病院（最大セグメント）、外来手術センター（ASC）、専門クリニックが含まれます。米国病院協会によると、2023年には米国の病院の72.6％が少なくとも1台の手術ロボットを導入しており、2021年の54.3％から増加しています。
主な成長要因
低侵襲手術の需要増加
最も重要な成長要因の一つは、低侵襲手術（MIS）への世界的なシフトです。これらの手術は切開が小さく、出血量が少なく、入院期間が短く、回復が早いという利点があります。患者の負担軽減へのニーズが、各分野での導入を後押ししています。
慢性疾患の増加
手術用ロボティクス市場：精密医療とロボット技術の融合
手術用ロボティクス市場は、現代の医療技術において最も革新的な分野の一つです。高い精度、操作性、可視化を備えた低侵襲手術を可能にすることで、手術室のあり方を大きく変革しています。泌尿器科、婦人科、整形外科、脳神経外科に至るまで、これらの高度なシステムは患者の転帰を改善し、回復時間の短縮に寄与しています。2026年時点で、市場は技術革新、低侵襲手術への需要増加、医療分野における適用拡大により、力強い成長を遂げています。
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市場規模および成長動向
世界の手術用ロボティクス市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.2％で成長し、2035年末までに2,114億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は908億米ドルでした。
地域別の動向としては、北米が最大の市場シェアを占めており、ロボット支援手術の早期導入、整備された医療インフラ、強固な償還制度がその背景にあります。一方、アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国、インドを中心に医療インフラの急速な整備、医療ツーリズムの拡大、先進医療技術への認知向上により、最も高い成長が見込まれています。
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市場セグメンテーション
手術用ロボティクス市場は、いくつかの重要な観点に基づいてセグメント化できます：
コンポーネント別：市場は、システム（ロボットプラットフォーム本体）、アクセサリーおよび器具（ロボットアーム、エンドエフェクタ、手術器具などの消耗品）、サービス（保守、トレーニング、ソフトウェア更新）に分類されます。システムは高価格であるため、最大のシェアを占めています。
用途別：主な分野には、泌尿器科（最大セグメント、前立腺手術など）、婦人科（子宮摘出術、筋腫摘出術）、整形外科（膝・股関節置換術）、一般外科（大腸手術、肥満手術）、心血管外科、脳神経外科が含まれます。特に泌尿器科は高い利用率により大きなシェアを維持しています。
エンドユーザー別：主なエンドユーザーには、病院（最大セグメント）、外来手術センター（ASC）、専門クリニックが含まれます。米国病院協会によると、2023年には米国の病院の72.6％が少なくとも1台の手術ロボットを導入しており、2021年の54.3％から増加しています。
主な成長要因
低侵襲手術の需要増加
最も重要な成長要因の一つは、低侵襲手術（MIS）への世界的なシフトです。これらの手術は切開が小さく、出血量が少なく、入院期間が短く、回復が早いという利点があります。患者の負担軽減へのニーズが、各分野での導入を後押ししています。
慢性疾患の増加