NHN PlayArt × レベルファイブ共同開発 新プロジェクト『幻想世界のぷちぽよん』が始動 ～公式SNSや今冬リリース予定の公式サイトを公開～

NHN PlayArt株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭）と株式会社レベルファイブ（本社：福岡市中央区、代表取締役社長／CEO：日野晃博）は、4月10日（金）に実施した「LEVEL5 VISION 2026 匠」にて、共同開発による新プロジェクト『幻想世界のぷちぽよん』を発表いたしました。

■ぽよんと可愛い、ぷちっと切ない。

「ぷちぽよん」は、「ユニコーンとクマ」のような、幻想世界の生き物と現実に存在している生き物が融合した、ぽよんと可愛い生き物です。

この世界では、ぷちぽよん同士を融合して進化させていくとどんな願いも叶うと言われているため、捕まえて無理矢理進化させようとする悪者が後を絶ちません。

そんな悪者たちから逃げようとする、ぷちぽよんたちのぷちっと切ない運命はいかに…？！

・ショートムービー：https://youtu.be/C3ZrHa6xwHE

■ぷちぽよんの魅力を発信する公式SNS

本プロジェクトの公式SNSでは、ショートムービーやイラスト、漫画などを通じて、ぷちぽよんたちの魅力を随時発信してまいります。まだ公開されていないキャラクターも登場いたしますので、ぜひご期待ください。

・公式X：https://x.com/puchipoyon_jp

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@puchipoyon_jp

■連鎖が癖になる簡単パズル

今冬リリース予定のスマートフォン向けゲーム『幻想世界のぷちぽよん』は、誰もが直感的に遊べるカジュアルパズルで、柔らかいぷちぽよんが次々に連鎖していく様子が癖になる気持ち良さです。 パズルを攻略して、囚われた場所からの脱出を目指しましょう。

・ゲーム紹介ムービー：https://youtu.be/8StjUn5PQuA





左：ハンマーを使用して、「クリルタルン」を破壊しよう！

中：スキルを使って連鎖を狙おう！

右：フィーバー中にさらなる連鎖でハイスコアを目指そう！

・公式サイト：https://puchipoyon.com/

＜ゲーム概要＞

タイトル： 幻想世界のぷちぽよん

ジャンル：フュージョンパズル

価格： 基本無料（一部アイテム課金あり）

リリース時期： 今冬予定

開発・運営：NHN PlayArt株式会社

開発・企画：株式会社レベルファイブ

■NHN PlayArt株式会社とは

世界累計1億ダウンロード突破のパズルゲーム「LINE：ディズニー ツムツム」や、3,500万ダウンロード突破のパズルゲーム「妖怪ウォッチ ぷにぷに」、1,800万ダウンロードを突破のリアル対戦ゲーム「#コンパス 戦略摂理解析システム」、2026年3月にリリースの『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』などのスマートフォンゲームを開発しています。

プレイアートはおもしろさを追求し、もっとおもしろいゲームを作るために絶えず挑戦するクリエイターの集団です。

・社名：NHN PlayArt 株式会社（NHN PlayArt Corp.）

・所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

・代表者：代表取締役社長 丁 佑鎭（Chung Ujin）

・設立：2015年10月1日

・資本金：1億円

・事業内容：スマートフォン向けゲームの開発・運営

・企業URL：https://www.nhn-playart.com/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。