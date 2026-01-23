巻頭特集：νガンダムプラモヒストリー ～プロポーションの徹底追求からオリジナルカスタマイズまで～ 月刊ホビージャパン2026年3月号 1月23日（金）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、月刊ホビージャパン最新号（2026年3月号）を2026年1月23日(金)より全国書店で発売いたします。
PG UNLEASHED（最高峰）への到達。その時、モデラーは歴史（キット）をどう解釈するか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339878/images/bodyimage1】
2026年1月、大注目のアイテム「PG UNLEASHED νガンダム」がいよいよ発売となります。本号ではこの超大型アイテムの素組みレビューを最速でお届けしつつ、巻頭特集として「歴代νガンダムキットの徹底製作」を敢行します。
これまでに発売された数々の「νガンダム」プラモデル。それらに現在のトップモデラーたちが向き合ったとき、どのようなアプローチの作例が生まれるのか？ 清水圭による「ボックスアート風仕上げ」の筆塗り、NAOKIによるアレンジが効いた「RGのハイディテール化」、EGのカスタマイズで魅せる「セイラマスオ流のガンプラ製作」、そしてBB戦士のパッケージアートを目指した「懐古と洗練の融合」まで。
時代を超えて愛されるキットたちが、最新の視点と技術で生まれ変わります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339878/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339878/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339878/images/bodyimage4】
【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年3月号
●発売日：202６年1月23日(金) 発売
●定価：1,320円（本体1,200円＋税10％）
●雑誌コード：08127-03
●JANコード：4912081270363
●判型：A4変形
●発売元：ホビージャパン
●版権表記
(C)創通・サンライズ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
PG UNLEASHED（最高峰）への到達。その時、モデラーは歴史（キット）をどう解釈するか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339878/images/bodyimage1】
2026年1月、大注目のアイテム「PG UNLEASHED νガンダム」がいよいよ発売となります。本号ではこの超大型アイテムの素組みレビューを最速でお届けしつつ、巻頭特集として「歴代νガンダムキットの徹底製作」を敢行します。
これまでに発売された数々の「νガンダム」プラモデル。それらに現在のトップモデラーたちが向き合ったとき、どのようなアプローチの作例が生まれるのか？ 清水圭による「ボックスアート風仕上げ」の筆塗り、NAOKIによるアレンジが効いた「RGのハイディテール化」、EGのカスタマイズで魅せる「セイラマスオ流のガンプラ製作」、そしてBB戦士のパッケージアートを目指した「懐古と洗練の融合」まで。
時代を超えて愛されるキットたちが、最新の視点と技術で生まれ変わります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339878/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339878/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339878/images/bodyimage4】
【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年3月号
●発売日：202６年1月23日(金) 発売
●定価：1,320円（本体1,200円＋税10％）
●雑誌コード：08127-03
●JANコード：4912081270363
●判型：A4変形
●発売元：ホビージャパン
●版権表記
(C)創通・サンライズ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ