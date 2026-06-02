信州の怖い話を集めた怪談集『長野怪談』刊行へ　松本城、善光寺、上高地、八ヶ岳など県内各地の怪異を網羅

丸山政也による怪談集『長野怪談』（竹書房怪談文庫）が発売された。

参考：南予出身の声優が愛媛に伝わる伝承から現代の怪異までを綴った『愛媛怪談』刊行

本書は、長野県在住の怪談作家・丸山政也が信州各地に伝わる怖い話・不思議な話を蒐集した一冊。特定の市町村に偏ることなく、信州全域を網羅した怪談集として編纂された。

収録されるのは、松本城の堀に浮かぶ女の顔を描いた「堀の顔」（松本市）、恋人と訪れた地で怪異に遭遇する「善光寺怪奇譚」（長野市）、開かずの間から老婆が覗く「憐れむ目」（千曲市）、霊道物件にまつわる「佐久平のマンション」（佐久市）、塩尻峠に出現する不気味な石仏を扱った「分水嶺の貌」（塩尻市）、諏訪湖畔に現れる彼岸の客人を描く「濡れた紙幣」（諏訪市）、雪の下から伸びる死者の腕の話「痣」（駒ヶ根市）、怪奇現象が多発する山岳地帯を題材にした「上高地怪異録」（松本市）、八ヶ岳連峰山中に出現した謎の柱を描く「黒い柱」（茅野市）など。

著者の丸山政也は、2011年「もうひとりのダイアナ」で第3回『幽』怪談実話コンテスト大賞を受賞。「奇譚百物語」「信州怪談」各シリーズや、『九重奇談』『怪談心中』『怪談実話 死神は招くよ』『恐怖実話 奇想怪談』などを手がけている。共著に『エモ怖』『村の怖い話』、「怪談七変幻」「てのひら怪談」「みちのく怪談」「瞬殺怪談」「怪談四十九夜」各シリーズなどがある。

あわせて、本書未収録の書き下ろし短編を収めた限定特典ペーパー2種類の配布も決定。トップカルチャー蔦屋書店では「岩を背負う男児」、平安堂（一部店舗を除く）では「谷底」が配布される。なお、トップカルチャー蔦屋書店の特典ペーパーは長野県内店舗とEC限定での配布となる。配布開始時期および配布方法は店舗によって異なり、在庫がなくなり次第終了となる。

■丸山政也コメント長野県において「長野」という言葉は、しばしば県都である長野市のみを指して使われる。我々県民が、県全体を指す際に「信州」という呼称を好むのは、そうした不可侵の区別があるからだろう。『長野怪談』と銘打ったタイトルではあるが、その芯にあるのは正統な「信州怪談」の系譜である。特定の市町村に偏ることなく、可能な限り、全域を網羅した怪談集として編纂にあたった。いわば、信州観光の裏ガイドブックとでも呼ぶべき一冊である。

（リアルサウンド ブック部）