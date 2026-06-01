【講談社499円均一セール】明日まで！ 映画化『ミステリーアリーナ』など厳選ミステリをご紹介
現在開催中の「Amazonスマイルセール」に伴い、6月2日（火）23:59までの期間限定で、講談社の名作・話題作が一律499円となる驚異のセールが実施されています。
占星術殺人事件改訂完全版
今回は、その膨大な対象作品の中から、映画化で話題を呼んだ『ミステリーアリーナ』をはじめ、今すぐ読むべき傑作ミステリを厳選してご紹介します。終了直前の駆け込み購入にも間に合う、絶対にハズさない名作ラインナップをチェックしていきましょう！
■ミステリー・アリーナ
価格：499円(43％OFF！)
ミステリー・アリーナ
連続殺人に挑むのはミステリー読みのプロたち――。１５ある解決案のどれが真相か？ 嵐で孤立した館で起きた殺人事件！ 国民的娯楽番組「推理闘技場(ミステリー・アリーナ)」に出演したミステリー読みのプロたちが、早い者勝ちで謎解きに挑む。誰もが怪しく思える伏線に満ちた難題の答えはなんと15通り！ そして番組の裏でも不穏な動きが……。多重解決の究極 にしてミステリー・ランキングを席巻した怒濤の傑作!!
■占星術殺人事件 改訂完全版
価格：499円(54％OFF！)
占星術殺人事件 改訂完全版
密室で殺された画家が遺した手記には、六人の処女の肉体から完璧な女＝アゾートを創る計画が書かれていた。彼の死後、六人の若い女性が行方不明となり肉体の一部を切り取られた姿で日本各地で発見される。事件から四十数年、未だ解かれていない猟奇殺人のトリックとは！？ 名探偵・御手洗潔を生んだ衝撃のデビュー作、完全版！ 二〇一一年十一月刊行の週刊文春臨時増刊「東西ミステリーベスト一〇〇」では、日本部門第三位選出。
■新装版 殺戮にいたる病
価格：499円(41％OFF！)
新装版 殺戮にいたる病
永遠の愛をつかみたいと男は願った―。東京の繁華街で次々と猟奇的殺人を重ねるサイコ・キラーが出現した。犯人の名前は、蒲生稔!くり返される凌辱の果ての惨殺。冒頭から身も凍るラストシーンまで恐るべき殺人者の行動と魂の軌跡をたどり、とらえようのない時代の悪夢と闇を鮮烈無比に抉る衝撃のホラー。
■ｍｅｄｉｕｍ 霊媒探偵城塚翡翠
価格：499円(50％OFF！)
ｍｅｄｉｕｍ 霊媒探偵城塚翡翠
死者が視える霊媒・城塚翡翠と、推理作家・香月史郎。心霊と論理を組み合わせ真実を導き出す二人は、世間を騒がす連続死体遺棄事件に立ち向かう。証拠を残さない連続殺人鬼に辿り着けるのはもはや翡翠の持つ超常の力だけ。だがその魔手は彼女へと迫り――。ミステリランキング５冠、最驚かつ最叫の傑作！
■推理大戦
価格：499円(47％OFF！)
推理大戦
日本のある富豪が発見したという「聖遺物」。
世界的にも貴重なその「聖遺物」を手に入れるため、世界中のカトリックそして正教会は、威信と誇りをかけ「名探偵」を探し始めた。
いったい、なぜ？
それは、「聖遺物争奪」のために行われる、前代未聞の「推理ゲーム」に勝利するため。
アメリカ、ウクライナ、日本、ブラジル――。選ばれた強者たちは、全員が全員、論理という武器だけでなく「特殊能力」を所有する超人的な名探偵ばかりだった。つまり、全員が最強。しかし勝者は、たったひとりだけ。
つまり、真の名探偵も、たったひとり――。
世界最強の名探偵は、誰だ？
※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。
占星術殺人事件改訂完全版
今回は、その膨大な対象作品の中から、映画化で話題を呼んだ『ミステリーアリーナ』をはじめ、今すぐ読むべき傑作ミステリを厳選してご紹介します。終了直前の駆け込み購入にも間に合う、絶対にハズさない名作ラインナップをチェックしていきましょう！
価格：499円(43％OFF！)
ミステリー・アリーナ
連続殺人に挑むのはミステリー読みのプロたち――。１５ある解決案のどれが真相か？ 嵐で孤立した館で起きた殺人事件！ 国民的娯楽番組「推理闘技場(ミステリー・アリーナ)」に出演したミステリー読みのプロたちが、早い者勝ちで謎解きに挑む。誰もが怪しく思える伏線に満ちた難題の答えはなんと15通り！ そして番組の裏でも不穏な動きが……。多重解決の究極 にしてミステリー・ランキングを席巻した怒濤の傑作!!
■占星術殺人事件 改訂完全版
価格：499円(54％OFF！)
占星術殺人事件 改訂完全版
密室で殺された画家が遺した手記には、六人の処女の肉体から完璧な女＝アゾートを創る計画が書かれていた。彼の死後、六人の若い女性が行方不明となり肉体の一部を切り取られた姿で日本各地で発見される。事件から四十数年、未だ解かれていない猟奇殺人のトリックとは！？ 名探偵・御手洗潔を生んだ衝撃のデビュー作、完全版！ 二〇一一年十一月刊行の週刊文春臨時増刊「東西ミステリーベスト一〇〇」では、日本部門第三位選出。
■新装版 殺戮にいたる病
価格：499円(41％OFF！)
新装版 殺戮にいたる病
永遠の愛をつかみたいと男は願った―。東京の繁華街で次々と猟奇的殺人を重ねるサイコ・キラーが出現した。犯人の名前は、蒲生稔!くり返される凌辱の果ての惨殺。冒頭から身も凍るラストシーンまで恐るべき殺人者の行動と魂の軌跡をたどり、とらえようのない時代の悪夢と闇を鮮烈無比に抉る衝撃のホラー。
■ｍｅｄｉｕｍ 霊媒探偵城塚翡翠
価格：499円(50％OFF！)
ｍｅｄｉｕｍ 霊媒探偵城塚翡翠
死者が視える霊媒・城塚翡翠と、推理作家・香月史郎。心霊と論理を組み合わせ真実を導き出す二人は、世間を騒がす連続死体遺棄事件に立ち向かう。証拠を残さない連続殺人鬼に辿り着けるのはもはや翡翠の持つ超常の力だけ。だがその魔手は彼女へと迫り――。ミステリランキング５冠、最驚かつ最叫の傑作！
■推理大戦
価格：499円(47％OFF！)
推理大戦
日本のある富豪が発見したという「聖遺物」。
世界的にも貴重なその「聖遺物」を手に入れるため、世界中のカトリックそして正教会は、威信と誇りをかけ「名探偵」を探し始めた。
いったい、なぜ？
それは、「聖遺物争奪」のために行われる、前代未聞の「推理ゲーム」に勝利するため。
アメリカ、ウクライナ、日本、ブラジル――。選ばれた強者たちは、全員が全員、論理という武器だけでなく「特殊能力」を所有する超人的な名探偵ばかりだった。つまり、全員が最強。しかし勝者は、たったひとりだけ。
つまり、真の名探偵も、たったひとり――。
世界最強の名探偵は、誰だ？
※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。