夢の1リットルも！レンジで簡単に作れる「紙パックゼリー」

家族で食べたい！紙パックゼリー

1リットルパックの果物ジュースを冷蔵庫に常備している方も多いかと思います。今回は、その紙パックを使ったゼリーをご紹介します。レンジで簡単に作れます！



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

ゼラチンをふやかす

計量カップにゼラチンとジュースを入れてふやかします。





レンジで温めたジュースを加える

電子レンジでジュースを温め、ふやかしたゼラチンに加えて溶かします。





紙パックに入れる

紙パックに流し入れます。





シェイクして冷蔵庫に

上部をしっかり押さえてシェイクし、冷蔵庫に入れます。4〜5時間冷やせばできあがり。





子どものおやつにぴったり！とつくれぽ400件超え

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「子どもが大喜び！簡単でおいしい！」「おいしくて何度も作っている」など、嬉しい声がたくさん届いています。





レンジで簡単に作れるゼリーをご紹介しました。お子さんと一緒に楽しく作ることができそうですね。ぜひお好みのジュースで作ってみてください。（TEXT：若子みな美）

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）