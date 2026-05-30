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知っておきたい「エアコン2027年問題」の裏側。2026年限定となる「失敗しない選び方」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まさとパパの家電チャンネル」が、「失敗しない！【エアコン】2027年新基準で安いモデルが消える!?2026年限定の選び方」を公開した。動画では、2027年度を目標とした新しい省エネ基準に向け、新旧モデルが入り混じる2026年ならではの特殊な状況と、損をしないエアコンの見極め方について解説している。



動画では、2026年のエアコン市場について「高くて省エネな新基準達成モデルを選ぶか、安くて小さい今までのモデルを選ぶか考える必要がある特殊な年」と指摘している。そのうえで、新基準モデルを買うべきケースとして「14畳以上の広い部屋」や「長時間エアコンを使う部屋」を挙げた。6畳用では本体代の差額を電気代で埋めるのは難しいが、14畳用であれば年間の電気代が1万2000円以上お得になり、10年以内で元が取れるという。また、自治体の省エネ家電補助金を活用できる場合も、新モデルを選ぶメリットが大きいと説明した。



一方で、従来モデルを選ぶ、または購入を待つべきケースも提示。あまり広くない部屋や、寝室など使う時間が短い部屋では、せっかくの省エネ性能を発揮しきれない。さらに、新基準達成モデルは熱交換器の大型化に伴い室内機や室外機も大きくなるため、設置スペースが狭い場合は「設置ができない可能性がある」と注意を促した。



加えて、現在は新基準モデルが出始めで価格が高く設定されている傾向がある。動画の終盤では「今のエアコンがまだ壊れておらず、今年の夏を無事に越えられそうであれば、今年は待つというのもおすすめの選択」と結論付け、消費者の知的好奇心と実益を満たす情報を届けた。