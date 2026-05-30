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YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」が、「市販のチョコパンは絶対買わないで！スーパーの「純ココア」で極上スイーツパンを作る裏ワザ 書き出し」を公開した。市販の菓子パンに含まれる砂糖や添加物を気にせず、罪悪感なく甘いパンを楽しむための画期的なアイデアを紹介している。



動画では、スーパーで手軽に買える「純ココア」を“魔法のアイテム”として提案している。純ココアは砂糖やミルクが一切入っておらず、カカオポリフェノールや食物繊維が豊富だと解説。自分で甘さをコントロールできるメリットを強調している。



動画内では2つのアレンジ方法を紹介。1つ目は「生地に混ぜるだけ」の手法だ。いつものパン生地を作る段階で、大さじ1程度の純ココアを混ぜ合わせる。この時、「ココアを入れる分、メインの粉となる小麦粉や米粉の量を少し減らしてみてください」と、生地のバランスを崩さないためのコツを伝授している。



2つ目は、パンを焼く時間がない人向けの「塗るだけ・かけるだけ」の極上トッピング。純ココア、豆乳、砂糖を混ぜて電子レンジで軽く加熱するだけで、市販のチョコクリーム風のディップが完成する。さらにもう一工夫として、ピーナッツと砂糖、ココア、豆乳をブレンダーで滑らかにした「ココアピーナッツクリーム」も子どもに大人気だと勧めている。



最後に、いくらトッピングを工夫しても「体に負担をかける材料でできていたら本末転倒ですよね」と、ベースとなるパン生地自体の重要性を力説している。健康を気遣いながらも甘いものを楽しみたい時は、純ココアを活用したアレンジを試してみてはいかがだろうか。



【純ココアの極上トッピングレシピ】

［材料］

・純ココア 適量

・豆乳 適量

・砂糖（または蜂蜜、メープルシロップ） 適量

・米粉 少々（お好みで）



［作り方］

1. 耐熱容器に純ココア、豆乳、お好みの量の砂糖を入れてよく混ぜ合わせる。

2. 電子レンジで軽く加熱する。

3. とろみをつけたい場合は、少量の米粉を加えてさらになじませる。