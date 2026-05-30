西武、楽天、ＭＬＢで活躍した松井稼頭央さんが３０日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＰＬ学園時代の厳しすぎる上下関係を振り返る一幕があった。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇、８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

１９９１年入学の松井さんは「ＰＬではエースピッチャーとして。プロでは野手に転向して、ＰＬ初のメジャーリーガーになりました」と胸を張って自己紹介。

１年生が上級生の「付き人」として付くＰＬ特有の決まりについて聞かれると「先輩の食事の時、付き人（として付いた）の先輩が例えば『チャーハンとラーメンを作っておいてくれ』とか言って、お風呂に入られるんですよね。その間に食事を作って、お風呂に行って『食事の用意ができました』って言って。先輩が食べてる前に何人か（付き人の１年生が）立ってるんですよ。先輩がご飯を食べて（お代わりで茶碗を）置く前に取りに行かないといけないんですよ」と振り返った松井さん。

「置いたのに気づかずに（先輩の）頭の所までお茶碗が行くことがあるんですよ。ここまで行ったら、もうダメですね。みんな目を光らせて（先輩の食事を）見て、ご飯のつぎ方もあって。最後、ホワッとしないといけない」と話したところでＭＣの浜田雅功に「ごめんやけど、たかだか高校生が何がご飯をホワッとや！って思うよ」と、ツッコまれた。

それでも先輩の宮本慎也さんも「（先輩が）茶碗をコンって鳴らすまではいいけど、コ、コン、コンって鳴らしたら、もう茶碗投げられた」と振り返っていた。