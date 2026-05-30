タレント松嶋尚美（54）が30日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。元巨人の阿部慎之助前監督（47）が長女への暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任した件について言及した。

阿部前監督の18歳の長女が生成AI「チャットGPT」に相談していたことについて驚く声もある。

松嶋は「自分のお父さんがすごく有名人で、友達に相談しにくいよね。絶対言われるもん、阿部さんの…自分の家族のこと」と、周囲に相談しにくかった可能性を推し量る。「誰に相談するって、一番、口堅いのはチャッピー（チャットGPT）。そこに相談する気持ちも分かるし…」と理解を示した。

阿部前監督の辞任撤回を求めるインターネット署名が13万筆を超えたことも話題になっている。

元フジテレビのフリーアナウンサー大島由香里（42）は「辞めてほしくないって署名とかも13万票とかになってて、（その思いは）そうなんですけど…」としつつ、「もし本当に、今ご家庭で『どうしよう、暴力を受けている』っていう人がいた時に、あの騒動を見て『相談するのってよくないのかな』みたいな印象を持って、行動に出ないっていう、そういう変な考えにならないといいな、っていうのはずっと思っています」と語っていた。

阿部前監督は25日、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放され、同日昼に監督辞任が発表された。