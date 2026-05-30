5月30日までに、俳優の黒木メイサがInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告した。そこに添えられた複数の写真が、話題となっている。

黒木は《38歳》とつづり、5月28日に38歳の誕生日を迎えたことを報告。《健康。愛。感謝。》と、日ごろの感謝を込めた投稿をアップした。

「投稿された写真には、赤や白、ピンクのバラを集めた花束や、神社の階段のそばでサングラスをかけながら笑顔を見せる黒木さんなど、さまざまなシーンが写っていました。ここ最近の充実したプライベートの日々が伝わってくるものでした」（芸能プロ関係者）

喜びに満ちた誕生日を迎えたことをうかがわせた黒木だが、ほぼ同じタイミングで、ある人物も誕生日を報告していたと、この芸能プロ関係者は指摘する。

「黒木さんと交際が噂されている、14歳年下でサッカー元日本代表の『キングカズ』こと三浦知良さんの次男、総合格闘家の三浦孝太さんです。じつは、三浦さんと黒木さんは同じ誕生日で、ほぼ同じタイミングでInstagramを更新しており、黒木さんが投稿していた神社と似ている風景をバックに、笑顔を見せるショットを連投していたのです」

さらに両者とも、ディオールのマルチクリーム「ル ボーム」が写った写真を投稿。三浦のものには「KOTA」と刻印もされており、お互いに送り合った、おそろいのプレゼントのようにも見える。

そんな2人に“匂わせ”を感じるファンも多く、Xでは祝福の声とともに、同じ誕生日ということに驚く声が上がっていた。

《三浦孝太と黒木メイサ、今日2人とも誕生日なんだよね》

《誕生日まで同じとか、そりゃ運命感じちゃうよな》

誕生日が一緒という奇跡のカップル。2025年9月に「週刊文春」で熱愛が報道されてから約9カ月が経ったが、いまも交際は順調なようだ。

「これまでも、お互いのInstagramに『いいね』をし合うなどが注目されてきました。匂わせも今回が初めてではなく、4月には桜並木を歩く似たショットをそれぞれがアップしていたこともあります。

黒木さんは、2026年7月から動画配信サービス『Hulu』で独占配信されるオリジナルドラマ『八神瑛子-野中央署 組織犯罪対策課-』の主演が決定しています。11年ぶりとなる連続ドラマ単独主演となり、公私ともに順調ぶりがうかがえます」（前出・芸能プロ関係者）

黒木はいま、ノリに乗っているようだ。