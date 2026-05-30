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「マジで一生働かないでくれ」配達員侮辱の投稿が大炎上…メモを書かない注文者の心理とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員として活動するレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「これが“メモを書かない注文者”の心理？配達員侮辱で炎上へ【Uber Eats配達員】」と題した動画を公開した。動画では、SNSで炎上した配達員への侮辱投稿を取り上げ、複雑な住宅事情とメモ機能の重要性、そして注文者のモラル低下について現役配達員の視点から苦言を呈している。



発端となった投稿は、わかりづらい場所に住む注文者が、部屋番号を確認する配達員からのメッセージに対し「マジで一生働かないでくれ」などと暴言を吐いたという内容。レクター氏は、対象のマンションが「1がB棟、2がA棟」と名付けられている点や、部屋番号の表記が直感的ではないことを指摘し、「配達員としてはまずこの点でなんだこれって思いますよね」と配達員の苦労に共感を示した。



さらに自身の経験として、オートロックが二重になっているマンションなどを挙げ、「こういう分かりづらいところに届ける際っていうのは改めて対応を注意しようと思った」と振り返っている。配達員がエリアを固定せずに稼働している現状を説明し、住所だけではたどり着けないケースを減らすために「メモを活用してほしい」と強く要望した。また、過去に妊娠中のYouTuberが配達員に家具の搬入を要求し断られて炎上した件にも言及し、「最近注文する側のモラルっていうのもちょっと下がってるなっていう印象があって」と懸念を表明している。



終盤では、Uber Eats側のシステム改善に触れつつも、暗証番号の導入が配達効率を低下させている現状を指摘。「暗証番号案件を増やすんじゃなくて、メモ欄を活用させるように誘導するっていう風にした方がいい」とプラットフォーム側へ実用的な改善案を要求した。配達員と注文者の双方が円滑に利用できる環境づくりに向けて、現場のリアルな声を残して動画を締めくくった。