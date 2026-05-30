池添謙一騎手

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　今週はダービーウィークですが、土日ともに京都で騎乗します。やはり毎年、日本ダービーに参戦することは目標のひとつですし、騎乗依頼をいただけなかったことは悔しいですし、情けない。来年は絶対に乗りたいですし、一鞍一鞍の全力騎乗が来年のダービーにつながると信じて、頑張っていきたいですね。

　土曜メインの葵Ｓではショウナンカリスとコンビを組みます。桜花賞の後にも、このコラムで書かせてもらいましたが、前走１０着は勝ちにいっての結果。見せ場をつくってくれましたし、悔いのない騎乗はできました。

　やはりマイルは長かったので、未勝利を勝っている１２００メートルへの距離短縮は好材料。ファンタジーＳで２着と重賞でも好走歴のある京都へのコース替わりもいいですね。厩舎の努力で口向きの難しさなども改善されていますし、この舞台で改めての気持ちです。

　ムーンライトラガーの前走はゴール前の不利がすべて。それでも３着ですからね。ドンパッショーネとともに、スムーズに運べれば勝機は見えてきます。（ＪＲＡ騎手）

　【土曜京都】

　７Ｒ　ムーンライトラガー　Ａ

１０Ｒ　メイショウオーロラ　Ｃ

１１Ｒ　ショウナンカリス　　Ｂ

１２Ｒ　ドンパッショーネ　　Ａ

　【日曜京都】

　７Ｒ　クラッチプレイヤー　Ｂ

　８Ｒ　パフュームセント　　Ａ

１０Ｒ　ジャスティンスカイ　Ｃ

１１Ｒ　ロサルゴサ　　　　　Ｂ

１２Ｒ　サクセスアイ　　　　Ｃ

（本紙評価）