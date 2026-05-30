【池添謙一のＫｅｎ ｔｏ １】葵Ｓのショウナンカリス １２００メートルへの短縮で改めて
今週はダービーウィークですが、土日ともに京都で騎乗します。やはり毎年、日本ダービーに参戦することは目標のひとつですし、騎乗依頼をいただけなかったことは悔しいですし、情けない。来年は絶対に乗りたいですし、一鞍一鞍の全力騎乗が来年のダービーにつながると信じて、頑張っていきたいですね。
土曜メインの葵Ｓではショウナンカリスとコンビを組みます。桜花賞の後にも、このコラムで書かせてもらいましたが、前走１０着は勝ちにいっての結果。見せ場をつくってくれましたし、悔いのない騎乗はできました。
やはりマイルは長かったので、未勝利を勝っている１２００メートルへの距離短縮は好材料。ファンタジーＳで２着と重賞でも好走歴のある京都へのコース替わりもいいですね。厩舎の努力で口向きの難しさなども改善されていますし、この舞台で改めての気持ちです。
ムーンライトラガーの前走はゴール前の不利がすべて。それでも３着ですからね。ドンパッショーネとともに、スムーズに運べれば勝機は見えてきます。（ＪＲＡ騎手）
【土曜京都】
７Ｒ ムーンライトラガー Ａ
１０Ｒ メイショウオーロラ Ｃ
１１Ｒ ショウナンカリス Ｂ
１２Ｒ ドンパッショーネ Ａ
【日曜京都】
７Ｒ クラッチプレイヤー Ｂ
８Ｒ パフュームセント Ａ
１０Ｒ ジャスティンスカイ Ｃ
１１Ｒ ロサルゴサ Ｂ
１２Ｒ サクセスアイ Ｃ
（本紙評価）