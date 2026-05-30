今週はダービーウィークですが、土日ともに京都で騎乗します。やはり毎年、日本ダービーに参戦することは目標のひとつですし、騎乗依頼をいただけなかったことは悔しいですし、情けない。来年は絶対に乗りたいですし、一鞍一鞍の全力騎乗が来年のダービーにつながると信じて、頑張っていきたいですね。

土曜メインの葵Ｓではショウナンカリスとコンビを組みます。桜花賞の後にも、このコラムで書かせてもらいましたが、前走１０着は勝ちにいっての結果。見せ場をつくってくれましたし、悔いのない騎乗はできました。

やはりマイルは長かったので、未勝利を勝っている１２００メートルへの距離短縮は好材料。ファンタジーＳで２着と重賞でも好走歴のある京都へのコース替わりもいいですね。厩舎の努力で口向きの難しさなども改善されていますし、この舞台で改めての気持ちです。

ムーンライトラガーの前走はゴール前の不利がすべて。それでも３着ですからね。ドンパッショーネとともに、スムーズに運べれば勝機は見えてきます。（ＪＲＡ騎手）

【土曜京都】

７Ｒ ムーンライトラガー Ａ

１０Ｒ メイショウオーロラ Ｃ

１１Ｒ ショウナンカリス Ｂ

１２Ｒ ドンパッショーネ Ａ

【日曜京都】

７Ｒ クラッチプレイヤー Ｂ

８Ｒ パフュームセント Ａ

１０Ｒ ジャスティンスカイ Ｃ

１１Ｒ ロサルゴサ Ｂ

１２Ｒ サクセスアイ Ｃ

（本紙評価）