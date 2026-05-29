【誕生月×血液型】自由奔放はNG。「本命彼女に選ばれやすい女性」とは？ 占い師のアドバイス付き＜第4〜6位＞
これからの暑い季節は、おでかけやイベントなど「人との出会い」が一気に増える時期。恋のチャンスを探している方にとっては、このタイミングで恋活を始めるのもひとつの手です。
ただし、出会いが増える分、既婚者や遊び人が紛れ込んでいることもあるため、少し注意が必要です。「自分は異性に遊ばれやすいタイプかも……」と感じる方は、まず誕生月と血液型から「性格・恋愛傾向」をチェックしてみるといいでしょう。
今回は、「本命彼女に選ばれやすい女性」を、血液型×誕生月の組み合わせでランキング形式にてご紹介します。
■本命彼女に選ばれやすい女性をランキング形式で紹介
ここでは、「本命彼女に選ばれやすい女性」を、誕生月×血液型のランキング形式で紹介します。
◇第4位 10月生まれ×AB型
堅実でしっかり者。どこかクールな雰囲気も相まって、異性から「憧れの的」と見られることも少なくありません。責任感が強く真面目なタイプの異性から、熱烈なアプローチを受けることが多いでしょう。
◇第5位 8月生まれ×B型
自由奔放でありながらプライドも高く、美しいオーラに満ちているため、異性からはとても魅力的に映るタイプ。強い個性と存在感がそのまま魅力となり、多くの異性から「本命」として見られることが多いでしょう。
◇第6位 12月生まれ×B型
こだわりが強くストイックなタイプで、人を振り回してしまう一面もありますが、異性から見るとその姿は「放っておけない魅力」にあふれています。その独特の存在感ゆえに、本命として見られることも多いでしょう。
■本命彼女になるために大切なこと
男性から本命視されるためには、真面目さや誠実さはもちろんのこと、さらに「どこか追いかけたくなる魅力」がひとつ加わると効果的です。例えば、恋愛以外にも趣味や仕事に打ち込んで「自分にしかない世界」を持つのもひとつの手です。
（みくまゆたん）
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（みくまゆたん）
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