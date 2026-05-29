◆女子プロゴルフツアー リゾートトラストレディス第２日（２９日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）

人気プロの都玲華（大東建託）が８バーディー、２ボギーの６６で回り、通算５アンダーとして、第１日の３３位から首位に急浮上した。昨季の年間女王で今季もメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）も５アンダーで首位。１打差の３位に河本結（リコー）ら３人が追う。

「ミヤコレ」の愛称を持ち、ツアー屈指の人気を誇る２２歳が福島のギャラリーを沸かせた。１０番からスタートし、５つスコアを伸ばして迎えた最終９番パー４。都は、残り１１０ヤードの第２打をピンに２０センチにつけるスーパーショット。８バーディーを量産し、通算５アンダーで首位に浮上した。

「ティーショットが安定していて（第２打を）フェアウェーから打てました。下りの難しいアプローチも練習の成果で、サラッとパーセーブできました。我ながらよくやっているという感じです」と笑顔で会心のラウンドを振り返った。

ルーキーイヤーだった昨季、メルセデスポイントランクで、ぎりぎりの５０位でシード権を獲得。今季は初めてシード選手として戦っている。「去年はショットが良くてパットがダメでした。今年はここまで逆。ショットがダメですけど、パットが良くて何とかなっていました。いろいろな人に見てもらって、だんだんと（ショットが）良くなってきました」と手応えを明かす。

昨季、トップ１０に４回入ったが、ゴルフ５レディスの４位が最高成績で、優勝には届かなかった。今季は１１試合で予選落ちが５回。トップ１０入りはなく、最高成績はアクサレディスの１４位。「ストレスを感じることもありましたが、ストレスを楽しめるぐらいゴルフが好きです」と前向きに語る。

首位で決勝ラウンドに進出。念願の初優勝のチャンスをつかんだ。第３日はメルセデスポイントランク首位の佐久間、同１０位の呉佳晏（ウー・チャイェン）と最終組を回る。「上位の選手と戦えることが楽しみ。いい週末になるといいな、と思います」とミヤコレは明るく、晴れやかな表情で話した。多くのギャラリーが最終組を追いかけることになる。