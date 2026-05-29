２８日深夜放送のＴＯＫＹＯ ＦＭ「ＴＯＫＹＯ ＳＰＥＡＫＥＡＳＹ」（月〜木曜・深夜１時）に、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（３３）とタレントのベッキー（４２）が出演。地元が隣駅同士とわかり、地元トークで盛り上がる中、ケムリが自身の学歴を明かす場面があった。

番組冒頭、収録当日が誕生日のケムリを祝福したベッキーが「地元の後輩なんだよね、なにげに。知られてないけど」と明かすと、「子どもの時から、地元の先輩としてあがめて育ちましたから」とケムリ。ベッキーは川崎市の鷺沼駅、ケムリは横浜市のたまプラーザ駅が地元で、市は違うが東急田園都市線の隣駅だという。「お母さんが、『今日、東急にベッキーがいた』とか言ってました」と、明かした。

ベッキーは１４歳で芸能の仕事を始めた後も３２歳まで鷺沼に住んでいたと話すと、ケムリは「小１から大学２年生まで」たまプラーザに住んでいたと告白。ベッキーに「小学校は公立じゃないよね？」と問われると「公立です。新石川小学校です。ベッキーさん、鷺沼小ですよね？塾とかには鷺沼小の子たくさんいました」と、出身小学校を明かした。

続けてベッキーが「中学校から慶応？」と尋ねると「（慶応は）大学からですよ。中高はまた別で、東京の国立の方の桐朋っていうとこに行ってて。浪人して慶応入りました」と語った。

父は大和証券副会長で、豪邸に暮らす“お坊ちゃま”として知られるケムリ。中学受験で入った桐朋中学校・高等学校は中高一貫の私立男子校で、偏差値は７０を超える進学校として有名だ。