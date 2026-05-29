6月6日のボクシング「3150FIGHT vol 10」（愛知国際展示場）で2度目の防衛戦に臨むIBF世界フライ級王者の矢吹正道（33＝緑）が29日、名古屋市内で練習を公開。4Rのスパーリングを披露し、挑戦者で同級5位のレネ・カリスト（31＝メキシコ）撃破へ、万全な仕上がりを見せた。

「順調ですね。いつもみたいな感じ。（試合の）内容次第で、今後の自分が進む道が決まる。後半にKOしたい」

この日を迎えるまで、調整一本に集中できない日々が続いた。当初、「SAIKOULUSH」として開催される予定だった6・6愛知大会。提携先の「LUSH」が資金難に陥り、5月23、24日に開催が決まっていたキルギス大会が中止。22日に「LUSH」が撤退を発表し、愛知大会への影響も危ぶまれた。

その渦中で、矢吹のもとに、興行を主催する亀田プロモーション・亀田興毅代表から直電があった。愛知大会を延期する可能性も示唆した同代表に対し、王者は熱く訴えたという。

「興毅さんと電話で1時間、話をして…。最悪、自分のファイトマネーがなくなっても、延期より、そっちの方がいい。“絶対にやってくださいね”と最後に伝えました」

熱い思いが実り、同代表は25日の会見で、愛知大会の実施を正式に発表。試合に向けた減量や調整で、命を削るボクサーの思いは報われた。あとはリングで、最高のパフォーマンスを見せ、ベルトを掲げるだけでいい。