【Pokémon GO Fest 2026：東京】 開催期間：5月29日～6月1日 開催時間：10時～20時 会場：お台場海浜公園、シンボルプロムナード公園、潮風公園、他 入場料：無料（ゲーム内の特別体験には有料チケットが必要）

Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokémon GO（ポケモン GO）」10周年を飾る過去最大規模の祭典「Pokémon GO Fest 2026：東京」が、本日5月29日から6月1日まで開催。お台場エリアを中心に、街歩き・フォトスポット・グルメなど、「ポケモン GO」を心ゆくまで堪能できる4日間となる。

「Pokémon GO Fest」は、世界中のトレーナーが集まる「ポケモン GO」のリアルイベント。ゲーム内での特別な体験はもちろん、街歩きやフォトスポット、ダンスステージ、スタンプラリー、限定展示など、ゲームを普段あまりプレイしない人でも楽しめるコンテンツが展開される。

今回の会場となる東京臨海副都心（台場・青海地区）では、イベント期間限定のブースや会場装飾が登場。「ピカチュウ」のステージショーや参加型の「ピカチュウ音頭」など、ゲームプレイと一緒に楽しめる体験も用意されている。

本日、開催初日にイベント会場へ行ってきたので、本稿では会場の様子を撮り下ろしでお届け。気になっていた方はぜひ参考にしていただき、今回参加できなかったという方も熱気溢れる会場の雰囲気などを感じていただければと思う。

□「Pokémon GO Fest 2026：東京」のページ

ピカチュウがすぐ目の前で踊る！ 参加型の「ピカチュウ音頭」やダンスステージが開催

「Pokémon GO Fest」は「ポケモン GO」のイベントだが、ゲームをしない人でも楽しめるコンテンツが多数用意されているのが大きな魅力の1つ。その中でも、GOロケット団の隠れ家（青海NOP区画）に設置されている大きなやぐらの周りで、ピカチュウと一緒に盆踊りを楽しむことができる「ピカチュウ音頭 in GO Fest」は必見。

ピカチュウたちのかわいらしい姿をすぐ目の前で堪能できるだけでなく、写真撮影タイムもたっぷり用意されているなど、ファンサービスの充実っぷりが凄まじい。ピカチュウだけでなく、ミミッキュのサプライズ出演もあるなど、「ポケモン」ファンにはたまらない内容に大満足。これが無料で参加できるというのだから、参加しない手はないだろう。

開催時間は各日10時30分から19時まで30分おきというスケジュール。ただし、開催日時は変更になる可能性があるほか、天候などの理由により中止や内容が変更となる場合もあるため、会場内でのアナウンスや、「ポケモン GO」の公式Xなどから最新情報をしっかりチェックするようにしておこう。

メイン会場の1つ「GOロケット団の隠れ家」に設置されている大きなやぐら

モンスターボールの装飾など「ポケモン」らしさがワクワクする

会場内にはお祭りのような雰囲気の装飾も

「ピカチュウ音頭」が開幕！ 最初に振り付けのレクチャーがあるので、知らない人でも楽しめる

ハチマキをしたピカチュウがかわいい！

やぐらの下でもファンサ

ピカチュウがこんなに目の前に！ 撮影タイムまで用意されている

なんとミミッキュがサプライズ出演

ミミッキュが近い！ 「ポケモン」ファンにとってはたまらない時間だ

体験型のコンテンツでもう一つ見逃せないのが、シンボルプロムナード公園センタープロムナード 夢の広場に設置されている特設ステージでの「ピカチュウダンスステージ」。その名の通り、ピカチュウがステージ上でかわいいダンスを披露してくれるのだが、こちらは時間帯によってさまざまなジャンルのショーが楽しめる。

例えば、11時45分から12時の回ではROCK、12時30分から12時45分の回ではEDM、といった具合に違った内容が用意される。

中には小さな子ども向けの「ポケモンKidsTV」回もあり、家族みんなで楽しめるのは嬉しい。振り付けは手を叩いたり、ジャンプしたりとシンプルなものになっているので、ぜひピカチュウと一緒にダンスを踊ってみよう。

筆者が参加した時間帯は「ポケモンKidsTV」の回。振り付けを教えてくれる元気いっぱいのお姉さんがいるので、小さな子どもでも楽しめる

飛んだり跳ねたりクルクル回ったりするピカチュウがとってもキュート！

ピカチュウとお姉さんのやりとりも面白い

お台場エリアが「ポケモン GO」一色に！ 特別な会場装飾やフォトスポットも充実

今回のイベント会場は、お台場海浜公園、シンボルプロムナード公園、潮風公園など、お台場エリアの複数箇所で展開。コンテンツが用意される主な場所としては、「チームアップゾーン」、「GOロケット団の隠れ家」、「ワンダーゾーン」という3箇所になるのだが、それぞれの場所に向かう途中の道などにもさまざまなポケモンのフォトジェニックな装飾が用意されている。

まるでゲームのように、ポケモンを探すような体験ができるので、写真を撮って思い出に残したり、共有したりして楽しんでほしい。

お台場エリアを「ポケモン GO」がジャック！

至る所にフォトスポットが用意されている

巨大なピカチュウ発見！

ロケット団の隠れ家の入口。ゲームの世界観に入り込んだかのような装飾がかっこいい

ラプラス

ピカチュウも手をふってお出迎え

シンボルプロムナード公園センタープロムナード 夢の広場には「ポケモン」にちなんだモニュメントも。タイプアイコンがデザインされたステンドグラスだ

リアルポケストップがいろんなところに設置されている。電源が用意されていてスマホの充電などが可能だ

もちろん「ポケモン GO」に関連するコンテンツも盛りだくさん

世界中のトレーナーと交流できるのもリアルイベントの醍醐味の一つ

小さな子どもも楽しめるキッズエリアも用意されている

暑さ対策でこういったエリアも活用しながら楽しんでいただきたい

「Pokémon GO Fest 2026：東京」は6月1日まで開催。ゲーム内の特別な体験をするには別途有料チケットが必要になるのだが、会場への入場は誰でも無料で可能。「ポケモン GO」プレーヤーはもちろんのこと、「ポケモン」シリーズのファンにとっても魅力的なコンテンツが多数用意されているので、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。

なお、今回は初日に会場を訪れたが、平日にもかかわらずものすごい人数が集まっていた。土日にはさらなる混雑が予想され、気温もかなり高くなりそうな雰囲気なので、冷たい飲み物やタオルを用意しておくなど、熱中症対策もしっかり準備していただきたい。

会場内ではピカチュウのサンバイザーを無料配布している。配布用のテントで受け取るか、会場内にいるスタッフさんに声をかけてゲットしよう

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