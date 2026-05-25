第１４０回目黒記念・Ｇ２は５月３１日、東京競馬場の芝２５００メートルで行われる。

ウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）は４連勝でオープン入り。２走前のリステッドは冬場で馬体を絞り切れず３着に終わったが、仕切り直しの前走のオープンを制覇。２着馬は次戦でリステッドを勝っており、評価できる結果となった。中間の調整は順調で、鞍上は引き続きクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝を予定。重賞初制覇の可能性は十分ある。

ダノンシーマ（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キタサンブラック）は２走前にウィクトルウェルスを撃破。前走の阪神大賞典は３着も、勝ち馬のアドマイヤテラは天皇賞・春でも３着。評価を下げる結果ではなく、距離短縮のここでタイトルを手にしたい。

前走で勝ってオープン入りしたミラージュナイト（牡４歳、栗東・辻野泰之厩舎、父バゴ）は、３歳時にはリステッドで３、２着の実績。母はＧ１馬のラキシスという良血で、好走しても不思議はない。

昨年の青葉賞、今年のダイヤモンドステークスで２着のファイアンクランツ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父ドゥラメンテ）も上位争いが可能だ。