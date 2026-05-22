【B1CSファイナル 見どころ】B1最後の頂上決戦！創設5年目の長崎が偉業達成か、琉球が2度目の栄冠か

長崎の馬場、イ、琉球のロー、岸本【(C)B.LEAGUE】

太陽は東から昇り、西に沈む――。Bリーグ初代王者の称号を手にしたのは東地区の栃木ブレックス（現・宇都宮ブレックス）。来シーズンからのB.革新により節目となる2025-26シーズン、最後のB1王者は西地区から誕生する。9代目の優勝クラブを決する「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」へ駒を進めたのは、創設5年目かつチャンピオンシップ初出場の長崎ヴェルカと、5年連続でファイナルの舞台に立つ琉球ゴールデンキングスだ。





2020年の創設以来、B3からB2、そしてB1へと最短で駆け上がった長崎の快進撃はとどまるところを知らない。対する琉球は初年度から9大会連続9回目の出場で、2022-23シーズン以来2度目の王座を狙う。両者は「りそなグループ B.LEAGUE QUARTERFINALS 2025-26」と「りそなグループ B.LEAGUE SEMIFINALS 2025-26」を無傷の4連勝で勝ち上がってきた。Bリーグ創設10周年の集大成となる大舞台で、先に2勝をつかむのは果たしてどちらか。

今季B1最高勝率をマークしている長崎【(C)B.LEAGUE】

横浜アリーナに初めて乗り込む長崎は、CSでも1試合平均93.3得点と持ち味のオフェンスが好調。CSではリバウンド争いでも対戦相手を上回っており、イヒョンジュンが4試合で平均8.3本、スタンリー・ジョンソンが同8.5本と奮闘。両選手は引き続き得点と球際のハードワークで存在感を示したい。チームを引っ張る馬場雄大の経験値と勝負強さも、初舞台の長崎にとって心強い。“Mr.VELCA”松本健児リオンを筆頭にベンチメンバーが勢いをもたらすことができれば、初戴冠の夢が現実味を帯びてくる。



狩俣昌也の存在も忘れてはならない。創設期のメンバーで今シーズン限りでの引退を表明している38歳が最後に戦う相手は、自身の地元クラブでもある古巣に決まった。ベテランとしての役目を果たし、これ以上ない舞台で最高の景色を見ることができるか。



3大会ぶり2度目の優勝がかかる琉球【(C)B.LEAGUE】

経験値で上回る琉球は、これまでの教訓を生かして結果で常勝軍団の矜持を示さなければならない。今大会の平均失点は70.8点。リーグ屈指のリバウンド力と組織的なディフェンスで相手の爆発力を封じたい。アウトサイド主体の長崎に対し、ジャック・クーリーとアレックス・カークを軸にインサイドを支配できれば試合を優位に進められるだろう。オフェンス面では高確率で3Pシュートを射抜いている松脇圭志がキーマンの1人。エースのヴィック・ロー、さらにはケガにより昨シーズンのCSをベンチで見守った岸本隆一が優勝を手繰り寄せるシュートを沈めることができるか注目だ。



2戦先勝方式となった2020-21シーズン以降、過去5度のファイナルのうち4回がGAME1の勝者が優勝。この事実が示すように、初戦を制することがタイトル獲得への重要なポイントになる。ダイナミックかつスピーディーな展開で畳み掛ける長崎か、それともリバウンドと堅守を武器に試合巧者ぶりを発揮する琉球か。自分たちのスタイルを貫いたクラブが、最後のB1王者として歴史に名を刻む。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」において達成が期待される個人記録を、バスケットボールキング編集部がピックアップした。アルバルク東京在籍時代にCS2連覇を達成した実績を持つ馬場雄大は、CS通算151得点、71リバウンド、48アシスト、18スティールを記録している。今CSでは数字に表れない部分での貢献も光っているが、ファイナルの展開次第では200得点の節目も射程圏内だ。対する琉球ゴールデンキングスでは、岸本隆一が3P成功100本まで残り12に迫っている。達成すれば、富樫勇樹に続く史上2人目の快挙となる。また、ジャック・クーリーは400リバウンドまで35、アレックス・カークは50ブロックまで6と、いずれも前人未到の大記録が見えている。CS常連のビッグマンたちが歴代最多の数字をどこまで伸ばすのかにも注目だ。



■りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26 ファイナル試合日程

・長崎ヴェルカ vs 琉球ゴールデンキングス（＠横浜アリーナ）

GAME1：5月23日（土）14時30分～

GAME2：5月24日（日）13時05分～

GAME3：5月10日（日）15時00分～ ※GAME3は1勝1敗の場合のみ開催

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