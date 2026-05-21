「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」

ファーウェイ・ジャパンは、ブランド史上最大という1.92型ディスプレイを採用したスマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」を、5月29日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格はフルオロエラストマーベルトのホワイト・ブラックが39,380円前後、ナイロンベルトのオレンジが42,680円前後。

またスタンダードシリーズの「HUAWEI WATCH FIT 5」も5月29日に発売する。こちらも価格はオープン。市場想定価格はフルオロエラストマーベルトのブラック、ホワイト、パープル、グリーンが27,280円前後、ナイロンベルトのシルバーが30,580円前後。

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

ファーウェイのスクエアウォッチ史上最大サイズとなる1.92型LTPO OLED(有機EL)ディスプレイを採用したモデル。解像度は480×408ピクセル。ピーク輝度も同社最高となる3,000nitsで明るい屋外でも見やすいという。

ディスプレイ素材にはサファイアガラス、筐体には航空機グレードのアルミニウム合金、ウォッチの縁部分にはチタニウム合金を採用し、アウトドアのさまざまなシーンで着用できる。

防水防塵レベルは5ATMに加え、40mのフリーダイビングに対応するダイビングアクセサリ規格EN13319に対応する。

フラッグシップモデルのゴルフ機能を搭載し、日本の99％以上を含む全世界1,700以上のゴルフ場マップが利用可能。マップの拡大縮小も可能で、直感的にコース戦略に必要な情報を入手できるという。

そのほか、ランニング中にリアルタイム心拍数、距離、ペースなどを確認しながら、走ったあとにケイデンス、接地時間などの詳細データを確認する機能、安全な登山をアシストするというナビゲーション・モニタリング機能なども備える。

睡眠測定、心拍数測定、情緒測定、24時間連続の血中酸素レベル測定といった健康管理機能も備える。

新機能として、毎日のスキマ時間に使える「ミニストレッチ」を搭載した。デスクワークが続いたときなど、長時間動きがない場合、文字盤に表示されるパンダが運動をリマインドする。

画面のアイコンをタップすると、その場でできる豊富なミニストレッチメニューがスタートし、パンダのアニメーションにあわせて気軽に体をほぐせるという。

バッテリー駆動時間は通常仕様で最大10日、ヘビーユースで最大7日。ワイヤレス急速充電が可能で、約60分でフル充電できる。

木村拓哉 × HUAWEI WATCH FIT シリーズ新CM出演！「FIT YOUR MOMENT.」FULL篇

HUAWEI WATCH FIT 5シリーズのイメージビデオには、俳優・木村拓哉を起用。「FIT YOUR MOMENT.」をキーワードに、HUAWEI WATCH FIT 5 Proの睡眠測定機能、ミニストレッチ機能などを紹介する内容となっている。

HUAWEI WATCH FIT 5

「HUAWEI WATCH FIT 5」

約1.82インチ、最大輝度2,000nitsのAMOLED(有機EL)ディスプレイを搭載したスマートウォッチ。

筐体はアルミニウム合金製で、厚さは約9.5mm。重さはベルトを含めず約27gと軽量で、長時間装着しても負担にならないという。

機能面ではランニングや登山、サイクリング、サードパーティアプリを使ったラケットスポーツに対応するなど、100種類以上のワークアウトモードに対応する。「ミニストレッチ」機能も搭載。

睡眠測定、心拍数測定、情緒測定、24時間連続の血中酸素レベル測定といった健康管理機能も備える。

バッテリー駆動時間は通常使用時で最大10日、ヘビーユースで最大7日。

ワンピースコラボの「四皇」モデルも

「GARRACK」から登場するワンピース「四皇」モデル

またウエニ貿易のキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK」からは、ファーウェイのスマートウォッチとワンピースのコラボレーション第2弾「四皇」モデルが、5月29日に発売される。ラインナップは「バギー」「シャンクス」「ティーチ」「ルフィ」。価格はオープンで、市場想定価格は各12,980円前後。

「バギー」モデル

「シャンクス」モデル

HUAWEI Bandシリーズをベースに、それぞれ各キャラクターの特徴をイメージしたバンドや文字盤を搭載したコラボモデル。文字盤は、ユーザーの心拍数やストレス強度などにより演出が変化するギミックを楽しめる。

「ティーチ」モデル

「ルフィ」モデル

画面に表示されるショートカットも「ルフィ」モデルはワークアウトと呼吸エクササイズ、「バギー」モデルは音楽コントロールとアラームなど、各キャラクターの特徴から着想を得たものが搭載される。

そのほか、通知アイコンは各キャラクターが率いる海賊旗になっているなど、コラボレーションモデルならではのギミックも用意されている。

付属バンドも各キャラをイメージしたデザイン。「ルフィ」モデルは“ギア5”ルフィの羽衣をイメージしたデザイン

パッケージも各キャラオリジナル仕様