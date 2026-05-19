「ピアプロキャラクターズ」よりlack氏が描きおろした「KAITO」が1/7スケールフィギュアで登場！2027年8月ごろ発売予定
【PRISMA WING ピアプロキャラクターズ KAITO “Art by lack”】 2027年8月ごろ 発売予定 価格：32,890円
Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
プライム1スタジオは、フィギュア「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ KAITO “Art by lack”」を2027年8月ごろに発売する。価格は32,890円。
本製品は、クリプトン・フューチャー・メディアが展開するバーチャルシンガーたち「ピアプロキャラクターズ」より、イラストレーターのlack氏が描きおろした「KAITO」を、同社のフィギュアブランド「PRISMA WING」から1/7スケールでフィギュア化したもの。
透明感あふれるブルーの髪色、すっきりとした切れ長の目元を、lack氏の画風を丁寧に汲み取り、知的で柔らかい表情を捉えて立体化。シンプルなスポーティシックは、シルエットにもこだわっており、身体のラインを拾わないサイズ感で製作し、大人の余裕と軽やかさを生み出している。
特製ベースのヘキサゴンは、シリーズ共通のデザインで、初音ミクをはじめとする仲間たちとつなげれば、lack氏のイラストの世界がどこまでも広がる。
また公式サイトで購入できるボーナス版では、特典として「特製ポストカード」が付属している。
「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ KAITO “Art by lack”」仕様：完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約240mm 素材：レジン、PVC、ABSなど
ボーナス版特典「特製ポストカード」
Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
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