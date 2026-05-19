【PRISMA WING ピアプロキャラクターズ KAITO “Art by lack”】 2027年8月ごろ 発売予定 価格：32,890円

プライム1スタジオは、フィギュア「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ KAITO “Art by lack”」を2027年8月ごろに発売する。価格は32,890円。

本製品は、クリプトン・フューチャー・メディアが展開するバーチャルシンガーたち「ピアプロキャラクターズ」より、イラストレーターのlack氏が描きおろした「KAITO」を、同社のフィギュアブランド「PRISMA WING」から1/7スケールでフィギュア化したもの。

透明感あふれるブルーの髪色、すっきりとした切れ長の目元を、lack氏の画風を丁寧に汲み取り、知的で柔らかい表情を捉えて立体化。シンプルなスポーティシックは、シルエットにもこだわっており、身体のラインを拾わないサイズ感で製作し、大人の余裕と軽やかさを生み出している。

特製ベースのヘキサゴンは、シリーズ共通のデザインで、初音ミクをはじめとする仲間たちとつなげれば、lack氏のイラストの世界がどこまでも広がる。

また公式サイトで購入できるボーナス版では、特典として「特製ポストカード」が付属している。

「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ KAITO “Art by lack”」

ボーナス版特典「特製ポストカード」

仕様：完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約240mm 素材：レジン、PVC、ABSなど

Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※写真は製品サンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。

※ご使用のモニターにより実際の色と違って見える場合があります。