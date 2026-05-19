2026年7月より放送開始！TVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』EDテーマはウタヒメドリーム オールスターズ「アンノウンミー」に決定！

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アース・スター エンターテイメントよりノベルとコミックが刊行中の『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』(原作：あーもんど / キャラクター原案：あんべよしろう / コミカライズ：えとうヨナ)。

出来損ないと言われ周囲から蔑まれてきた公爵家の令嬢・カロリーナが、隣国の不器用な第二皇子・エドワードと政略結婚したことをきっかけに人生を一変させ、幸せをつかみ取っていく愛の物語。「第2回アース・スターノベル大賞」奨励賞を受賞しているほか、シリーズ累計180万部を突破している人気タイトルとなっている。

このたび『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』の続報が明らかになった。

まず、第2弾シチュエーションビジュアルが解禁となった。シチュエーションビジュアルは、1シーンを切り取ったかのような、物語が垣間見えるキービジュアル。今回のビジュアルでは、夏の避暑地を舞台に、ボートに乗るカロリーナとフローラが描かれている。ボートのまわりには睡蓮の花が咲き乱れ、一見すると美しいイラストになっている。しかし、睡蓮の花言葉には、「優しさ」などの穏やかなものとともに「滅亡」という不穏なものも。姉妹での休暇の1シーンにも関わらず楽しそうな雰囲気は皆無であり、2人の関係性や今後アニメ本編で描かれていく物語の展開を感じさせる1枚に仕上がっている。

あわせて、第2弾PVも公開！今回のPVは、エドワード(cv.古川 慎)の「俺はカロリーナと本当の夫婦になりたいんだ」という印象的なセリフから始まる。カロリーナ(cv.高橋李依)が「ありがとう」と返事をし、2人で扉を開けるシーンが流れると、テオドール(cv.土岐隼一)、マリッサ(cv.水瀬いのり)といった追加キャラクターが登場。これまでに公開されたPV以上に物語のさまざまな側面が展開されていく。

今回のPVにて、本作のエンディングテーマも音源初解禁。作品を彩るEDテーマはウタヒメドリーム オールスターズの歌う「アンノウンミー」に決定した。

●楽曲情報

EDテーマ

ウタヒメドリーム オールスターズ【夢咲いぶき（CV:山粼玲奈）, 桜木舞華（CV:鈴木杏奈）, 真白清美（CV:其原有沙）, HiREN（CV:花耶）, 水月ひかり（CV:礒部花凜）, 高木凛（CV:鷲見友美ジェナ）, 萩原ひまわり（CV:倉知玲鳳）, SAKURAKO（CV:竹内夢）】

「アンノウンミー」

作詞：藤原優樹 / 作曲・編曲：曽木琢磨

●作品情報

『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』

2026年7月より、TOKYO MX・BS11・AT-Xにて放送開始

※予告なく変更となる場合があります

＜イントロダクション＞

優秀なサンチェス公爵家には二人の姉妹がいた。

姉のフローラは才色兼備な聖女候補。

妹のカロリーナは地味で才能もない落ちこぼれ……。

カロリーナは優秀な姉と比べられ、劣等感を抱える日々を送っていた。

ある日、カロリーナのもとに隣国との関係調整のため第二皇子との縁談が舞い込む。

ただし、皇子は“野蛮”で“残酷無比”と噂の人物。

「お役に立てるなら」

国を守るため政略結婚を受け入れるカロリーナだったが、

この決断が人生を一変させる──。

噂に反して紳士的な皇子や新しい家族に正当に評価され、

少しずつ自分を認められるようになっていくカロリーナ。

さらに、不思議な力が宿っていることが判明する。

一方、王国に残されたフローラは不調続きで……。

「第2回アース・スターノベル大賞」奨励賞受賞、

シリーズ累計180万部突破の人気タイトルが、待望のアニメ化決定！

これは、落ちこぼれ令嬢と不器用な皇子が

幸せをつかみ取る、愛の物語──。

【STAFF】

原作：あーもんど(アース・スター ルナ/アース・スター エンターテイメント刊)

原作イラスト・キャラクターデザイン原案：あんべよしろう

コミカライズ：えとうヨナ

監督：熨斗谷充孝

シリーズ構成：待田堂子

キャラクターデザイン：永井泰平

音楽：SUPA LOVE

アニメーション制作：マジックバス×ピカンテサーカス

【CAST】

カロリーナ：高橋李依

エドワード：古川 慎

フローラ：白石晴香

テオドール：土岐隼一

マリッサ：水瀬いのり

MUSIC

OPテーマ：花耶「Windmaker」

EDテーマ：ウタヒメドリーム オールスターズ【夢咲いぶき（CV:山粼玲奈）, 桜木舞華（CV:鈴木杏奈）, 真白清美（CV:其原有沙）, HiREN（CV:花耶）, 水月ひかり（CV:礒部花凜）, 高木凛（CV:鷲見友美ジェナ）, 萩原ひまわり（CV:倉知玲鳳）, SAKURAKO（CV:竹内夢）】「アンノウンミー」

＜アーティストプロフィール＞



昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐメディアミックス音楽プロジェクト『ウタヒメドリーム』から、選抜されたウタヒメたちによるオールスターユニット。

『ウタヒメドリーム』は2023年6月より本格始動。

公式YouTubeを中心にカバー楽曲の公開や、TVアニメ主題歌をはじめとするオリジナル楽曲の展開を行っている。

2026年10月には、豊洲PITにて3周年を記念したワンマンライブの開催が決定。

さらに、漫画『ウタヒメドリーム』が「コミック アース・スター」にて連載中のほか、TVアニメ化も決定しており、今後さらなる展開が期待されている。

©あーもんど/アース・スター エンターテイメント/無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す製作委員会

関連リンク

『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』公式サイト

https://mujikaku-seijo.com/

ウタヒメドリーム公式サイト

https://www.utadori.com/