ACEes、全員で初登場『VOCE』で8ページ特集 メンバーを美容成分で例えると…？知識とトーク力を発揮
5人組グループ・ACEesが、21日発売のファッション雑誌『VOCE』7月号（講談社）に登場する。さわやかな魅力を放ち、アイドルの王道を突き進むACEesがそろって初登場する。8ページに及ぶ特集で、潤いに満ちた美しさを披露している。
【写真】巨大ルックを持ち満面の笑みのACEes
インタビューではACEesのビューティー事情にさまざまな視点でアプローチ。スキンケアのステップやメイクのこだわり、コスメの収納方法…。早くからテレビやステージで活躍してきた5人ならではの“美容意識の高さ”があふれるトークの数々は、読む側の意識改革を促してくれそうなものばかり。
またグループトークでは個性豊かなメンバーのキャラクターを「美容成分」に当てはめながら、さすがの知識とトーク力を発揮。「調整が得意な作間は…」「浮所はマルチで元気だから」と、5人それぞれの魅力を「美容成分」で見事に表現。ACEesのチームワークを感じる楽しいトークに注目だ。
そして、すっと大人っぽいクールなスタイリング、少年ぽさを感じるカジュアルコーデ、それぞれで魅せた美しい写真も満載。やわらかな光を感じながら、シックなコーデに身を包んだ5人は、各自の表現力が際立つ表情を披露する。また、スウェットやデニムなど等身大のきらめきが詰まったスタイリングでは、メンバーの仲の良さを感じるわちゃわちゃカットもたっぷりと撮影している。
【写真】巨大ルックを持ち満面の笑みのACEes
インタビューではACEesのビューティー事情にさまざまな視点でアプローチ。スキンケアのステップやメイクのこだわり、コスメの収納方法…。早くからテレビやステージで活躍してきた5人ならではの“美容意識の高さ”があふれるトークの数々は、読む側の意識改革を促してくれそうなものばかり。
そして、すっと大人っぽいクールなスタイリング、少年ぽさを感じるカジュアルコーデ、それぞれで魅せた美しい写真も満載。やわらかな光を感じながら、シックなコーデに身を包んだ5人は、各自の表現力が際立つ表情を披露する。また、スウェットやデニムなど等身大のきらめきが詰まったスタイリングでは、メンバーの仲の良さを感じるわちゃわちゃカットもたっぷりと撮影している。