◇パ・リーグ 日本ハム6―2ロッテ（2026年5月13日 ZOZOマリン）

捕手が構えたミットへ精密機械のようにコントロールされる投球はほれぼれする。一方で、ストライクゾーン付近で威力ある球が適度に散らばる荒々しい投球も打者は打ちづらい。日本ハム・福島蓮投手（23）が、ここぞの場面で一気にギアを上げた。

「とても好調だったわけではなくて、コントロールや変化球は良くなかったですが、6回までをまとめられたことは収穫かなと感じています」

4点リードの6回だ。寺地、高部、小川の3連打で無死満塁。まずは得点圏打率4割超だった友杉を内角高めの151キロで空振り三振とした。見逃せばボール球だったが、指にしっかりとかかった直球は、浮き上がるような軌道でうなっていた。続く西川は5球連続直球で三ゴロに仕留めて本塁アウト。そして4番ポランコの初球153キロは甘かったが、球威で左飛に打ち取った。

6回2/3を6安打2失点。7回こそ山口に左越え2ランを許し、「前回も同じようなことがあったので、ちょっとそれを思い出しながら投げていました」と反省したが、今季3度目の先発で待望の今季初勝利を手に入れた。

4日の楽天戦は7回までわずか3安打で無失点投球。ただ、1点リードの8回に平良、辰己の2発で沈んだ。「前回悪くなかったので、負けたことを引きずらないように、1週間過ごしてきました」。練習中は伊藤、加藤貴ら先輩たちから、「（細野と一緒で）なかなか勝てないな」と励まされながらコンディションを維持してきた。

チームは4連勝で、ついに勝率5割復帰。「これから優勝に向かっていくしかない」。敵地で初めて受けたヒーローインタビュー。今季から背番号45となった5年目右腕は力を込めていた。