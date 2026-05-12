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台湾旅行に行くなら知っておきたい！海外事務手数料を0円にする最強カードと7つの裏技

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「【保存版・台湾旅行】海外旅行はRevolutとIDAREが最強？！絶対に役立つ7つの裏技」を公開した。動画では、台湾旅行をはじめとする海外旅行において、通信費や手数料を大幅に節約するための具体的な手順やコツが解説されている。



まず重要な準備として、台湾の入国カードのオンライン登録と、旅行予約サイト「Klook（クルック）」を利用した格安eSIMの活用を推奨。オンラインの入国カードはエラーが発生して時間がかかる場合があるため、出発前に日本で登録を済ませておくことが大切だという。また、eSIMを活用すれば、台湾到着後にスマートフォンのデータローミングをオンにするだけで、即座にインターネットに接続できると解説した。



現地での両替と決済については、デビットカード「Revolut」とプリペイドカード「IDARE」の活用が鍵となる。Revolutを使えば、台湾の駅に設置されているATMで、日本円を手数料無料で台湾ドルとして引き出せるという。ただし、銀行口座からチャージした残高のみが対象で、アプリのセキュリティ設定でATM引き出しをオンにしておく必要があるなど、失敗しないための注意点も詳細に語られた。



さらに、クレジットカードの海外事務手数料を節約する方法として、IDAREの利用を実演。一般的なクレジットカードでは約3%の手数料が発生するが、IDAREで決済すれば「手数料0円で海外で決済できちゃう」と、その絶大なメリットを強調した。そのほか、日本の「dポイント」や「Pontaポイント」を現地のポイントに交換して利用する台湾ならではのポイ活や、現地のメニューを解読する「Googleレンズ」の活用法も紹介された。



事前の準備から現地での賢い決済手法まで、ポイ活YouTuberならではの視点が詰まった実践的な内容となっている。これらの裏技を上手に取り入れることで、無駄な出費を抑えつつ、海外旅行をより快適でお得に楽しめるだろう。