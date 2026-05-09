黒島結菜、主演映画がついに公開「無事に初日を迎えられてよかった」 北川景子、細田佳央太らと登壇
俳優の黒島結菜が9日、都内で行われた映画『未来』公開記念舞台あいさつに、山崎七海（崎＝たつさき）、北川景子、細田佳央太、近藤華、瀬々敬久監督、湊かなえ氏とともに登場した。
【全身ショット】ふわり！白のワンピースで登場した黒島結菜
本作は、湊氏がデビュー10周年に発表し、集大成と評された渾身の傑作ミステリーを、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久が映画化。複雑な家庭環境で育ちながら教師になる夢をかなえた真唯子（黒島）と、その教え子・章子（山崎）の2人を軸に展開する物語。
撮影から1年半、ついにきのう公開された本作。主演の黒島は「無事に初日を迎えることができて本当にうれしく思います」と笑顔。「撮影から思うと長かったなと思うんですけど、この1年半を過ごす中で、この映画が伝えたいことを自分自身が再確認できたので、すごくいい期間でした。この作品を通して社会の役に立つことができればと思っています」と伝えた。
本作の内容にちなみ、自身が大事にしたいことを聞かれた黒島は「自分の機嫌を自分でとれるようになること」と回答。「この映画の宣伝を通して、改めて自分自身と向き合うことが多かった。誰かを救いたいとか、助けたいと思った時に、自分に余裕がないと手を差し伸べられないんじゃないかという考えになった時に、自分で自分のことを大事にすることから始めないといけないと思ったんです。だから時間がなかったり、忙しかったりした時にどう自分で自分をハッピーにするのかを大切にしたい」と語った。
時にはイライラすることもあると言うが、「そんなときに自分で自分を律することができればいいなと思います」と言い、自分の機嫌を取れることは「やっぱりおいしいごはんとか、温かいお風呂かなと思います」と明かしていた。
【全身ショット】ふわり！白のワンピースで登場した黒島結菜
本作は、湊氏がデビュー10周年に発表し、集大成と評された渾身の傑作ミステリーを、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久が映画化。複雑な家庭環境で育ちながら教師になる夢をかなえた真唯子（黒島）と、その教え子・章子（山崎）の2人を軸に展開する物語。
本作の内容にちなみ、自身が大事にしたいことを聞かれた黒島は「自分の機嫌を自分でとれるようになること」と回答。「この映画の宣伝を通して、改めて自分自身と向き合うことが多かった。誰かを救いたいとか、助けたいと思った時に、自分に余裕がないと手を差し伸べられないんじゃないかという考えになった時に、自分で自分のことを大事にすることから始めないといけないと思ったんです。だから時間がなかったり、忙しかったりした時にどう自分で自分をハッピーにするのかを大切にしたい」と語った。
時にはイライラすることもあると言うが、「そんなときに自分で自分を律することができればいいなと思います」と言い、自分の機嫌を取れることは「やっぱりおいしいごはんとか、温かいお風呂かなと思います」と明かしていた。