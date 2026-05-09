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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「【衝撃】韓国人が認めた大谷翔平の別格すぎる3つの理由」と題した動画を公開した。

投稿者のパク氏は、大谷翔平選手について「サッカーでゴールキーパーをしながらゴールを決めるようなありえないこと」を実現していると表現。その凄さを「人類史的な圧倒的実力」「世界中で好かれる人柄」「夢のような象徴」の3点から分析した。

パク氏はまず、大谷選手の二刀流について「ジャニーズで活動しながら東大医学部で勉強し、プロサッカー選手として活動する」ようなものだと独特な比喩で例えた。さらに投手・打者に加えて盗塁も一流であることから、実態は「三刀流」であると主張。WBC決勝での活躍や、身体への負担が大きいプレーを続けながらシーズンを完走する「壊れない天才」ぶりを称賛した。

次に人柄について言及。オールスター戦でのゴミ拾いや、敵チームのファンからのヤジにも笑顔で対応する「神対応」を紹介した。高校時代からの目標達成シートの活用や、睡眠最優先の生活スタイルといった徹底した自己管理にも触れ、そのストイックさが世界中の人々を惹きつけていると分析した。

最後に、大谷選手のキャリアがドラマのような「起承転結」を持っていると指摘。かつて二刀流へ懐疑的だった声を実力で覆し、アジア人初の本塁打王や北米スポーツ史上最高額契約といった歴史的快挙を成し遂げた軌跡を解説した。パク氏は、大谷選手がグローブ寄贈などを通じて子供たちに「不可能を可能にする」希望を与えていると強調。単に野球が上手いだけでなく、その生き様こそが世界を熱狂させる理由だと結論づけた。

YouTubeの動画内容

00:43

人類史的な圧倒的実力 ジャニーズ兼東大医学部兼プロサッカー選手という例え
01:02

「二刀流」ではなく「三刀流」と呼ぶべき理由とは
03:07

世界中で好かれる人柄 ゴミ拾いやヤジへの神対応
05:15

夢の象徴としての存在 ドラマのようなキャリアの起承転結
07:25

「不可能を可能にした」希望を与える存在としての意義

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