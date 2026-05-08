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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「若手経営者にインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、会社経営者の男性とフリーランスエンジニアの女性に対し、リアルな収入事情や2人の赤裸々な関係性についてインタビューを行っている。



街頭でインタビューに応じた27歳の男女。男性は自身の会社を経営しており、最高売上は「250万円くらい」と明かす一方、資金はすべて事業に投資しているため貯金はほぼ0円だと語った。女性はフリーランスのエンジニアとして平均月収「80万円」を稼ぎ、約200万円の貯金があると堅実な一面を見せた。



続いて話題は2人の関係性へ。男女の仲について尋ねられると、「別に隠してないし」と前置きしつつ、身体の結びつきを目的とした割り切った関係であることを告白。出会いのきっかけは自身の性癖を公開するマッチングサービス「トメきゅん」だという。他のアプリを使わない理由について、男性は「無駄な駆け引きが多くて、割り切った関係のままがいい」と語り、女性も「普通のアプリだと恋愛前提だからちょっと重い」と同調した。



現在は「仕事にガチりたい時」だと意気投合する2人。しかし、仕事が落ち着いた後に交際する可能性について問われると、男性は「あり」と答えたものの、女性は「なし」と即答。思わぬ返答に男性が絶句し、女性が大笑いする場面で動画は締めくくられた。仕事もプライベートも自分らしく選択する、現代ならではのドライな価値観が垣間見えるインタビューとなっている。