永瀬廉、親友の結婚式でまさかの出来事「運命が俺を選んだ」 自己紹介で「King ＆ Princeをやらせてもらってます」
King ＆ Princeの永瀬廉が6日、自身がパーソナリティを務める文化放送のラジオ番組『永瀬廉のRadioGARDEN』（毎週水曜 深0：05ごろ）に出演。先月、自身のインスタグラムでも結婚式への参列を報告していた永瀬が披露宴で起こった“運命”のエピソードを明かした。
【写真あり】Diorコーデがまぶしい…親友の結婚式に参列する永瀬廉
結婚式には「僕の周り含め5人」と参列したそうで「Diorさんのスーツでがちがちに決め込んで行きました」と挙式や披露宴を楽しんだ永瀬。一方で「今回どうしてもキンプリとしての永瀬がいるから壇上に立って前に出ることはお断りしてたの」「静かに見守るわって断ってたの」と自ら目立つ役割は固辞していたことも明かす。
すると花嫁がくじを引いて景品が当たる余興の際に「俺は34番だったの。『次、34番です』って当たったの。しかも当たったのは1等だったの。リゾート券10万円分。やばくない？なにも仕組んでないの。番号も80〜90番台くらいまであって」と新郎新婦側もまったくの予想外の奇跡が起きたそう。
「そんな偶然、しょうがないからもういいやってさすがに自己紹介させてもらったの」とし、当たった人は職業・関係性・メッセージを伝えるように言われたことから「どうしようかなって。職業は『King ＆ Princeをやらせてもらってます』って…そしたらめっちゃ湧いて…ありがたいことにね」と盛り上がったそう。
「でもみんなの前で2人にメッセージを贈れたことはよかった。すごくない？1等当たるって、持ってるなって」と得意げに。永瀬の自己紹介で会場から歓声が上がる実際の音源も流され「すごくない？運命が俺を選んだ」と興奮。「僕のなかでも一生の思い出に残る式でした。今でも震えるもん」と声を弾ませていた。
【写真あり】Diorコーデがまぶしい…親友の結婚式に参列する永瀬廉
結婚式には「僕の周り含め5人」と参列したそうで「Diorさんのスーツでがちがちに決め込んで行きました」と挙式や披露宴を楽しんだ永瀬。一方で「今回どうしてもキンプリとしての永瀬がいるから壇上に立って前に出ることはお断りしてたの」「静かに見守るわって断ってたの」と自ら目立つ役割は固辞していたことも明かす。
「そんな偶然、しょうがないからもういいやってさすがに自己紹介させてもらったの」とし、当たった人は職業・関係性・メッセージを伝えるように言われたことから「どうしようかなって。職業は『King ＆ Princeをやらせてもらってます』って…そしたらめっちゃ湧いて…ありがたいことにね」と盛り上がったそう。
「でもみんなの前で2人にメッセージを贈れたことはよかった。すごくない？1等当たるって、持ってるなって」と得意げに。永瀬の自己紹介で会場から歓声が上がる実際の音源も流され「すごくない？運命が俺を選んだ」と興奮。「僕のなかでも一生の思い出に残る式でした。今でも震えるもん」と声を弾ませていた。