4月30日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に、女優の剛力彩芽が出演。“激変ビジュアル”が話題となっている。

「この日、剛力さんは舞台『四畳半神話大系』で共演する元日向坂46のメンバー・加藤史帆さんと出演しました。Snow Man・深澤辰哉さんと高校の同級生だったことや、深澤さんが剛力さんのお弁当のおかずを食べ、怒られたエピソードなどを披露していました。

バッグの中身チェックでは、複数のカメラを持ち歩く“ガチのカメラ好き”であることや、人気バンド『back number』のファンであることが明かされました」（芸能担当記者）

トークで番組を盛り上げた剛力だったが、視聴者の注目はそのビジュアルにも集まった。

「ツヤを抑えたナチュラルメイクに細めの眉、オレンジ系チークで、さらに大ぶりのグリーン系イヤリングが強烈な差し色になっていました。加えて、原色を大胆に使ったサイケデリック調のシースルー衣装もインパクト抜群でした。以前の“ショートカットで元気な少女”のイメージを知っている人ほど、その変化に驚いたのではないでしょうか」（同前）

放送を受け、Xにも、

《剛力彩芽の雰囲気変わったね》

《剛力彩芽が若返っている気がする…》

など、変化に驚く声が相次いでいた。

剛力は2002年『第8回全日本国民的美少女コンテスト』に応募するも、2次選考で落選。しかし、会場でスカウトされ、10歳で芸能界入りした。その後、ロングヘアからショートカットへイメチェンすると、一気にブレイクを果たした。

「ブレイク後は露出が多かったため、“ゴリ押し”と、いわれなきバッシングを受けたこともありました。2018年には実業家・前澤友作氏との交際を宣言するなど、そのオープンな性格も話題となりました。2020年には所属事務所を退社し、個人事務所『ショートカット』を設立。現在は33歳となり、かつての“元気キャラ”から、大人の女性へとシフトチェンジしつつあります」（前出・芸能担当記者）

さらに今回の放送後には、Xで、《剛力彩芽とフジテレビの井上清華アナってそっくりですね、まるで双子のよう》といった、井上アナとの激似説まで浮上していた。

「井上アナも31歳と、剛力さんと同世代です。ナチュラルメイクながら、ツヤを抑えた肌感や細めの眉、シャープな輪郭の見せ方など、“大人モード系”のビジュアルで、雰囲気がかなり近く見られたようです」（同前）

さまざまな人生経験を経た剛力は、新たなフェーズに入っているのかもしれない。