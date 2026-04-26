フライパンでOK！手が止まらない表面こんがり【ハムとチーズの焼きサンド】
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早朝出勤・深夜帰宅、世の中の休暇は繁忙期で休めず、週1の休日は寝て過ごすだけ…そんなブラックだった洋菓子店を辞めた元パティシエのまいったねぇさん。同棲中の彼女のれなさんの勧めもあり、しばらくゆっくり過ごすことに。
「お金はないけど時間は持て余すほどある」そんなまいったねえさんが、仕事で日々忙しいれなさんのために作る【いたわりごはん】。作中メニューのレシピをポイント付きでご紹介します！
■朝からとろけるおいしさを
〜ハムとチーズの焼きサンド〜
「ヒモ生活」になってから朝食をとるようになったまいったねぇさんとれなさん。
時間はタイトになるものの、気分的にはゆとりができるから不思議。
朝食にもおやつにもぴったりななつかしいおばあちゃんの味、焼きサンドのレシピをご紹介します。
■ハムとチーズの焼きサンド
[所要時間15〜20分]
◆材料（2人分）
サンドイッチ用食パン…10枚
※10 枚切りの普通の食パンの耳を包丁で切り落としたものでもOK
ロースハム…5枚
スライスチーズ…5枚
バター…30g
からしかマスタード…適量
※お好みで塗らなくてもOK
サラダ油…適量
◆まいったねぇのいたわりレシピ
1 バターは600Wのレンジで30秒程度加熱して、パンに塗りやすい固さにゆるめます。
2 パンの片面にまんべんなくバターを塗ります。からしやマスタードを塗る場合はバターの上に塗りましょう。
3 すべてのパンの片面にバターを塗ったら、2枚のパンのバターを塗った面でロースハムとスライスチーズを挟みます
4 それぞれが長方形になるように縦半分に切り分けます。
5 フライパンにサラダ油を少量ひき、キッチンペーパーなどで薄く塗り広げ、中火にかけます。フライパンが熱くなったら弱火にして、切り分けたパンを並べます。
6 ときどきひっくり返して焼き色をみて、表面がこんがりとキツネ色になったら裏側も同様に焼いてできあがりです。
◆Point
色々な具を挟みたくなる気持ちをグッと堪えて、ハムとチーズだけ挟んでみてください。
素朴なのに洗練された味わいに、きっと感動していただけるはずです。
企画・原案＝まいったねぇ、著＝野宮レナ／『はたらく彼女と、つくるヒモ』