ビブリオテーク5月限定パンケーキ♡塩バニラ×レモンの贅沢スイーツ

本とカフェが融合した心地よい空間で人気のカフェ＆ブックス ビブリオテークから、5月限定の特別なパンケーキが登場♡毎月異なる味わいが楽しめる「マンスリーパンケーキ」シリーズに、初夏にぴったりな爽やかさとコクを兼ね備えた新作が仲間入りします。甘さと塩味、そしてほんのり酸味が重なり合う贅沢な一皿は、この時期だけの特別なご褒美にぴったりです♪

甘さ×塩味が織りなす贅沢な味わい

今回の新作「塩バニラクリームとシュガーバターのパンケーキ レモンティーソース」は、濃厚なバニラの甘さにほんのり塩を効かせた「塩バニラクリーム」が主役。

やさしい塩味が甘さを引き立て、後味をすっきりとまとめてくれます。

そこに重なるのは、香ばしいコクとシャリッとした食感が楽しめるシュガーバター。パンケーキのふんわり食感とともに、口の中でとろけるようなリッチな味わいが広がります。

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レモンティーソースで爽やかな余韻

甘く濃厚な味わいにアクセントを加えるのが、さわやかなレモンティーソース。ほんのりとした酸味と紅茶の香りが重なり、全体のバランスを軽やかに整えます。

コクのあるクリームとバターの甘さに、さっぱりとした後味をプラスしてくれるため、最後まで飽きずに楽しめるのも魅力。初夏にぴったりな爽やかな余韻が広がります。

5月だけの特別な一皿

塩バニラクリームとシュガーバターのパンケーキ レモンティーソース



価格：1,540円（税込）

提供店舗は、カフェ＆ブックス ビブリオテーク（有楽町・吉祥寺・大阪・福岡）および姉妹店のパンケーキ＆ブックス ビブリオテーク。期間限定のため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

提供期間：2026年5月1日（金）～6月2日（火）

※一部店舗では展開期間が異なります。

※収穫状況により販売時期と内容が変更になる場合がございます。

※店舗によって展開内容や店頭表示金額が異なる場合がございます。

初夏を味わうご褒美パンケーキ♡

甘さと塩味、そして爽やかな酸味が絶妙に重なり合う5月限定パンケーキは、まさに季節を楽しむ一皿。見た目の華やかさと贅沢な味わいで、特別なカフェタイムを演出してくれます♡

日常の中にちょっとしたご褒美を取り入れたいときにもぴったり。今しか味わえないビブリオテークの限定スイーツを、ぜひ堪能してみてください♪