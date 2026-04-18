＜驚きの1,490円！＞ これ見て【しまむら】へ！「サロペ」で楽ちんおしゃれの完成♡

コーディネートに迷う時、頼りになるのがサロペット。上下の組み合わせを考えなくても、インナーを合わせるだけで決まるのが魅力です。なかでも【しまむら】のサロペットは、着心地のよさそうなとろみ素材で、デイリーに取り入れやすいのがポイント。\1,490（税抜）という手に取りやすい価格も嬉しく、気軽におしゃれを楽しめます。

Vネック & シャーリングがおしゃれ

【しまむら】「カットJZサロペット」\1,639（税込）

きれいめに着こなしやすい素材感のVネックサロペット。ボタンやシャーリングのディテールがポイントで、シンプルなTシャツに重ねるだけでもサマ見えを狙えるのが魅力です。ほどよくゆとりのあるシルエットで、体のラインを拾いにくいのも使いやすさのポイント。品のよさとラフさのバランスがちょうどいいから、大人のワードローブにぴったりです。

大人可愛いコーディネートもお手のもの

軽やかさと女性らしさをプラスするシアートップスを合わせることで、ぐっと今っぽい着こなしに。ノースリーブのサロペットだからこそ、レイヤードで印象チェンジしやすいのが◎ 個性派パンプスなど小物でアクセントを加えれば、よりこなれたスタイルに仕上がります。

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※こちらの記事では@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。