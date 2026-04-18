和も洋も大・充・実！！！【シャトレーゼ】おやつに食べたい「スイーツ」って？

何気ない日のティータイムや食後のデザートには、手頃な価格で食べられるスイーツを選びたい……。そんな人には、お手頃な価格で美味しく食べられる、【シャトレーゼ】の「スイーツ」がおすすめです。特別な出来事がなくても手を出しやすい価格帯で満足度高めなスイーツが、和、洋ともに揃っていて、どれを選ぶか悩んでしまう人が多いはず。そこで今回は、普段のおやつにおすすめしたい、シャトレーゼのスイーツを紹介します。

2種類のクリームをたっぷり味わう

「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」には、北海道産の純生クリームとバニラが香るカスタードクリームという2種類のクリームが詰まっています。シュー生地の中にたっぷりとクリームを注入しているため、口いっぱいにコクのある濃厚な味わいが広がりそう。クオリティが高くても1個\108（税込）でゲットできるので、毎日のおやつにぴったりです。

フレッシュなイチゴの甘酸っぱさがポイント

ケーキの中央を彩る、大粒のカットイチゴが目を引く「大きな苺のふんわりロールショコラ」。ショコラクリームを巻いたココアスポンジにフレッシュなイチゴをプラスし、チョコレート × イチゴの相性抜群な味わいを楽しめます。@mame48goさんによると「カカオ感はマイルドで、どこかやさしい甘さ」とのこと。季節限定商品なので、気になる人は早めのチェックを。価格は、1個\226（税込）です。

和菓子気分の時は大福をチェック

和菓子気分の日には、「粗搗き大福」がおすすめ。もち米の粒感を残した生地で、自家炊きの粒あんを包んだ大福です。コンビニ等でよく見かけるなめらかな求肥を使用した大福とは、一線を画す仕上がりは、和菓子好きならチェックしておきたいところ。「粗搗き大福 よもぎ」なら、生地によもぎを加えているため、よもぎの香りも一緒に楽しめます。スタンダードな組み合わせだからこそ、いつでも何度でも、飽きずに食べられそうです。どちらも、1個\129（税込）です。

春の季節感を楽しむ和菓子ならこれ！

和菓子の季節限定商品として販売中の、「手摘みよもぎの草餅」。米粉を使った生地に手摘みの国産よもぎを加え、よもぎの風味と春らしさを堪能できる和菓子に仕上げているよう。こちらの草餅でも自家炊きの粒あんを使っており、@masaki_19740913さんも「よもぎのほろ苦さにあんこがあいます」とその美味しさをコメントしています。価格は、1個\140（税込）です

洋菓子も和菓子も、種類が大充実しているシャトレーゼなら、そのときの気分にぴったりなスイーツがきっと見つかるはず。ティータイムや食後のおやつ探しなら、ぜひお近くのシャトレーゼへ足を運んでみて。

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※こちらの記事では@hifumi4様、@mame48go様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる