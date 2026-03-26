「風俗の母」の衝撃告白、「この子は客との子」…看護師が見た、未婚女性の“決断”に涙しかない【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→「風俗の母」
幼少期から絵を描くことが大好きで、現在は漫画家として活動するアヤさん(@aokitajimaru)。看護師・看護学生向けの総合WEBメディア「ナース専科」にて、看護師の実体験に基づいたエピソードを漫画化し、多くの読者の心を揺さぶっている。医療の現場を知らないからこそ、著者が一コマに込める誠実な想いを聞いた。
■衝撃のデビュー作と「道しるべ」となった連載
■非医療従事者だからこそ貫く「正確性」への誠実
医療現場を舞台にした作品を描くうえで、アヤさんが最も神経を注ぐのが情報の正確さだ。「私自身が医療従事者ではないので、間違った情報を発信しないよう、担当者に細かなチェックを依頼しながら描き進めています」と語る。その徹底したこだわりは、単なる知識の補完ではない。「看護師側からも患者側からも共感・感動してもらえる作品にしたい」という、双方の視点に寄り添う真摯な姿勢の表れだ。
■命と向き合う人々への、震えるほどの敬意
看護師という職業について、アヤさんは「常に命と向き合う仕事であり、メンタル面に及ぼす影響は計り知れない」と推測する。日々、極限の現場に立つ人々へ向ける眼差しは温かく、そして鋭い。「ブレることなくまっすぐ患者さんと向き合い続ける精神力には圧倒されます。やりたいという気持ちだけで務まる職業ではない。心から尊敬しています」と力を込める。読者の感情を動かす作品の根底には、プロフェッショナルへの深い畏敬の念が流れている。
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