98.9マイルのフォーシームを安打にする場面もあったが…

異変なのか、それとも――。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は11日（日本時間12日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場したが、3打数無安打1四球2三振。直近20打数はわずか1安打と苦しみ、打率も.167とらしくない数字が並ぶ。一方で、危惧されていた“弱点”が顕在化したとも言える。

村上は2022年にヤクルトで3冠王を獲得し、日本最強打者としてNPBに君臨した。昨年は故障の影響で56試合出場にとどまったものの、22本塁打をマーク。そのパワーは健在だったが、脆さも同居していた。

三振率は2019年の31.0％から改善傾向にあったとはいえ、2024年は29.5％、昨年も28.6％と依然として高水準。バットに当たらなければ、そのパワーを発揮することはできない。メジャー移籍に際しても米メディアは確実性の低さを繰り返し指摘し、契約は2年3400万ドル（約53億円）と、当初の予想を下回る形での決着となった。

“逆風”の中で迎えた開幕。村上は批判を振り払うかのようにアーチを量産した。メジャーデビュー戦で1号を放つと、そこから3試合連発。メジャー史上4人目の記録を打ち立てた。しかし、開幕から10試合前後を境に、その打棒はぴたりと止まる。何が起きたのか。ここまでの安打内容に、そのヒントが見える。

メジャー初安打となった1号は90.5マイル（約145.6キロ）のカットボール。2号は91.8マイル（約147.7キロ）のフォーシーム、3号は93.2マイル（約149.9キロ）のカットボール、4号は93.9マイル（約151.1キロ）のシンカーだった。本塁打以外はすべて単打。3日（同4日）のパドレス戦では、ディラン・シーズ投手の98.9マイル（約159.1キロ）のフォーシームを逆方向へはじき返す場面もあった。

ただし、「150キロ以上のフォーシーム」に対しては、いまだ長打がない。10日（同11日）時点で、この球速帯のフォーシームに対する打率は.111。三振率17.2％と結果を残せていない。この日のロイヤルズ戦でも、第1、第2打席は変化球でかわされ、第3打席はカウント0-2から94.6マイル（約152.2キロ）のフォーシームに空振り三振を喫した。

ここで見えてくるのは、「打てない」のではなく「打てる球種・球速が限定されている」という構図だ。メジャーの投手たちはその“範囲”を正確に把握し、そこを外さない。結果として、村上は自分の土俵で勝負させてもらえていない。

「村上は150キロ以上が打てない」――渡米前から指摘されていた課題が、開幕ダッシュの後に現実として浮かび上がってきた。データ分析が進むメジャーリーグにおいて、弱点は“突かれる”のではなく徹底的に“突き続けられる”。この環境で求められるのは時間ではなく適応力だ。ここを乗り越えられるかどうかが、日本最強打者の真価を測る分水嶺となる。（新井裕貴 / Yuki Arai）