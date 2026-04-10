「なんでトロトロ走ってんだよ！」あおり運転をして“窓越しに怒鳴った男”が一転…数分後に待っていた「爽快な結末」
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。
また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、そんな“あおり運転”をめぐり、ほんの数分で立場が逆転したという2人のエピソードを紹介する。
◆交差点でドアを開けた男性
仕事帰り、車を運転していた佐々木健一さん（仮名・30代）。夕方の道路は混み合っており、車の流れに合わせてゆっくりと進んでいた。
「後ろの車、近いな……と思ったんです」
バックミラーに黒のヴェルファイア。車間距離は明らかに近く、クラクションも何度も鳴らされていたという。 “あおられている”と分かった瞬間、心臓の鼓動が早くなった。
「前方も車が詰まっていました。『この状況でどうしろっていうんだよ』って思いましたね」
やがて、大きな国道へ出る交差点が見えてきた。右折信号の待ち時間が長いことで知られる場所だ。佐々木さんは、最後尾で停車すると、後ろのヴェルファイアもピタリと止まったようだ。
次の瞬間、勢いよくドアが開く音が響いた。
◆数分後、同じ男性が頭を下げていた
夕方にもかかわらずサングラスをかけた男性が、足早に近づいてくる。窓を強く叩かれ、「なんでトロトロ走ってんだよ！」と怒鳴られた。
「前、見えてますよね？」と言い返したい気持ちはあったが、声を出すことができず、ドアロックを確認して、ただ信号を見つめることしかできなかったという。
信号が青に変わると、男性は舌打ちをして車に戻り、急発進で追い越していった。タイヤの擦れる音が、やけに大きく響いたそうだ。
「そのまま進むと、数百メートル先の路肩にパトカーが止まっていたんです。隣には、あの黒のヴェルファイアがいて……。思わず『え！』と声が出てしまいましたね。『さっきの運転なら止められて仕方ないよな』と思いました」
窓越しに怒鳴っていた男性が、今度は警察官に何かを必死に説明している。ほんの数分前の威勢は、すっかり消えていた。
◆譲れるなら、とっくに譲っているのに…
街灯の少ない田舎道を走っていた松岡結衣さん（仮名・20代）。お気に入りの音楽を流しながら、穏やかな時間を過ごしていた。
しかし、バックミラーが突然、白く光ったという。
「黒いプリウスが、いつの間にか後ろにいました。パッシングが始まり、光がミラー越しに突き刺さるような感じだったんです。この道は追い越し禁止区間で、横に避けるスペースはありませんでした」
松岡さんは、「譲れるなら、とっくに譲っているのに……」と思いながら、焦りと苛立ちが入り混じり、流していた音楽も耳に入らなくなっていた。
やがて、プリウスはクラクションを鳴らしながら、無理やり追い抜いていったようだ。横を通り過ぎる瞬間、車体があまりにも近く、思わず息を止めた。
◆数分後、前方にパトカーが…
そして、数分後のことだった。
「前方に車が2台止まっているのが見えました。近づくと赤色灯が光っていたんです。パトカーと、あの黒いプリウスでした」
取り締まりを受けているらしく、運転席の男性は警察官の話を聞いていたそうだ。
「無茶すると、やっぱりこうなるんだな」
松岡さんの胸の奥に残っていた“ざらつき”は、少しずつ消えていったという。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。
また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
◆交差点でドアを開けた男性
仕事帰り、車を運転していた佐々木健一さん（仮名・30代）。夕方の道路は混み合っており、車の流れに合わせてゆっくりと進んでいた。
「後ろの車、近いな……と思ったんです」
バックミラーに黒のヴェルファイア。車間距離は明らかに近く、クラクションも何度も鳴らされていたという。 “あおられている”と分かった瞬間、心臓の鼓動が早くなった。
「前方も車が詰まっていました。『この状況でどうしろっていうんだよ』って思いましたね」
やがて、大きな国道へ出る交差点が見えてきた。右折信号の待ち時間が長いことで知られる場所だ。佐々木さんは、最後尾で停車すると、後ろのヴェルファイアもピタリと止まったようだ。
次の瞬間、勢いよくドアが開く音が響いた。
◆数分後、同じ男性が頭を下げていた
夕方にもかかわらずサングラスをかけた男性が、足早に近づいてくる。窓を強く叩かれ、「なんでトロトロ走ってんだよ！」と怒鳴られた。
「前、見えてますよね？」と言い返したい気持ちはあったが、声を出すことができず、ドアロックを確認して、ただ信号を見つめることしかできなかったという。
信号が青に変わると、男性は舌打ちをして車に戻り、急発進で追い越していった。タイヤの擦れる音が、やけに大きく響いたそうだ。
「そのまま進むと、数百メートル先の路肩にパトカーが止まっていたんです。隣には、あの黒のヴェルファイアがいて……。思わず『え！』と声が出てしまいましたね。『さっきの運転なら止められて仕方ないよな』と思いました」
窓越しに怒鳴っていた男性が、今度は警察官に何かを必死に説明している。ほんの数分前の威勢は、すっかり消えていた。
◆譲れるなら、とっくに譲っているのに…
街灯の少ない田舎道を走っていた松岡結衣さん（仮名・20代）。お気に入りの音楽を流しながら、穏やかな時間を過ごしていた。
しかし、バックミラーが突然、白く光ったという。
「黒いプリウスが、いつの間にか後ろにいました。パッシングが始まり、光がミラー越しに突き刺さるような感じだったんです。この道は追い越し禁止区間で、横に避けるスペースはありませんでした」
松岡さんは、「譲れるなら、とっくに譲っているのに……」と思いながら、焦りと苛立ちが入り混じり、流していた音楽も耳に入らなくなっていた。
やがて、プリウスはクラクションを鳴らしながら、無理やり追い抜いていったようだ。横を通り過ぎる瞬間、車体があまりにも近く、思わず息を止めた。
◆数分後、前方にパトカーが…
そして、数分後のことだった。
「前方に車が2台止まっているのが見えました。近づくと赤色灯が光っていたんです。パトカーと、あの黒いプリウスでした」
取り締まりを受けているらしく、運転席の男性は警察官の話を聞いていたそうだ。
「無茶すると、やっぱりこうなるんだな」
松岡さんの胸の奥に残っていた“ざらつき”は、少しずつ消えていったという。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。