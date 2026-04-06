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デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「【ついに出前館も本腰か】フードデリバリーのインセンティブ環境が加速？1社稼働は限界か」を公開した。動画では、フードデリバリー各社が導入しているインセンティブ（追加報酬）制度の現状と課題を分析し、配達員が効率的に稼ぐための戦略について自身の見解を語っている。



レクター氏は、これまでインセンティブ制度を導入していなかった出前館が、3日間で条件を達成すると最大2万円がもらえる大規模なクエストを開始したことに触れ、「インセンティブの比重がより強くなっている」と現在の業界環境を説明した。



動画内では各社のインセンティブ事情について、フリップを用いて詳細に解説。UberEatsについては、「日跨ぎクエスト」「謎クエスト」「雨クエスト」などがあるものの「ランダム制が強すぎる」と指摘した。当たりクエストが出れば3時間で8500円を稼ぐなど時給換算で高くなる一方で、「インセンティブ抜きの報酬だと時給1000円とかしか稼げない」と、外れた場合の厳しさを語った。



また、ロケットナウのインセンティブについては、ミッションやリワードがあるが「人によって内容が違う」点を挙げ、11時間のうちに3件配達すると1650円のボーナスが出るなど、長時間の案件が出やすいと説明。さらに、menuは経験値が付与されるだけで「直接報酬がもらえない」ため、隙間時間に稼働するスタイルには合わないと各プラットフォームの特徴と欠点を客観的に分析している。



話題の中心となった出前館については、クエストが導入されたものの「進行状況が把握しづらい」というデメリットを挙げた。アプリ上で達成状況が確認できず、自身で記憶しておくしかない点を「大きな欠点」としつつも、基本報酬が高めであるため、今後のクエスト常設化に期待を寄せている。



最後にレクター氏は、単一のプラットフォームに依存するリスクを強調。「UberEatsしか登録していないと、クエストが外れた場合は正味の単価だけでやることになる」とし、「掛け持ちで見極めがベスト」だと結論づけた。複数社に登録して、その日に最も条件の良いインセンティブを選択することが、今後の環境で生き残り、効率よく稼ぐために重要であると提言している。