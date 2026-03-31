国際卓球連盟（ITTF）は30日、2026年第14週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は計16人がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が1ランクを下げたものの、日本勢トップの6位。早田ひな（日本生命）が9位、伊藤美誠（スターツ）が10位をキープし、3選手がトップ10を維持している。

なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、ランキング上位は今週も変動はなかった。

大藤沙月（ミキハウス）は11位で前週と変わらず。橋本帆乃香（デンソーポラリス）は2つランクを下げて15位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）は16位を維持している。

このほか、佐藤瞳（日本ペイントグループ）も22位をキープし、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）も23位に続いている。

横井咲桜（ミキハウス）は1ランクアップの27位。平野美宇（木下グループ）は変動なしの36位、赤江夏星（日本生命）は1つランクを上げて42位に入り、芝田沙季（日本ペイントグループ）は7つランクを下げて44位となっている。

また、兼吉優花（中央大）は4つランクを上げて68位。「WTTコンテンダーチュニス」でベスト8入りした竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）は21ランクアップの73位に入り、出澤杏佳（レゾナック）は6ランクアップの89位、面田采巳（愛工大）は10ランクを下げたものの90位となっている。

今週、日本女子は計16選手がシングルストップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年3月30日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位 （↓ 5位）：張本美和

9位（-）：早田ひな

10位 （-）：伊藤美誠

11位（-）：大藤沙月

15位（↓ 13位）：橋本帆乃香

16位（-）：長粼美柚

22位（-）：佐藤瞳

23位（-）：木原美悠

27位（↑ 28位）：横井咲桜

36位（-）：平野美宇

42位（↑ 43位）：赤江夏星

44位（↓ 37位）：芝田沙季

68位（↑ 72位）：兼吉優花

73位（↑ 94位）：竹谷美涼

89位（↑ 95位）：出澤杏佳

90位（↓ 80位）：面田采巳