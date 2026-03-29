信用残ランキング【買い残増加】 ソニーＦＧ、Ｊディスプレ、東電ＨＤ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※3月19日信用買い残の3月13日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1580銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 12,748 145,767 199.49
２．<6740> Ｊディスプレ 3,421 54,209 1.56
３．<9501> 東電ＨＤ 2,850 94,619 30.60
４．<7201> 日産自 2,440 37,434 19.93
５．<5016> ＪＸ金属 2,258 19,333 9.72
６．<3656> ＫＬａｂ 2,234 21,780 3.80
７．<4755> 楽天グループ 1,584 24,525 34.24
８．<7267> ホンダ 1,488 15,983 22.97
９．<7211> 三菱自 1,347 7,682 18.12
10．<5401> 日本製鉄 1,288 34,489 4.67
11．<3382> セブン＆アイ 941 8,133 190.92
12．<3660> アイスタイル 900 5,637 6.89
13．<2001> ニップン 836 870 15.35
14．<9984> ＳＢＧ 834 52,952 13.03
15．<6966> 三井ハイテク 723 5,492 9.77
16．<6758> ソニーＧ 671 14,023 71.30
17．<6330> 東洋エンジ 635 4,380 2.99
18．<5711> 三菱マ 565 1,718 3.02
19．<8058> 三菱商 557 3,834 1.62
20．<1963> 日揮ＨＤ 517 2,298 28.20
21．<5713> 住友鉱 513 3,500 7.03
22．<9107> 川崎汽 503 2,776 1.33
23．<5803> フジクラ 499 3,775 6.59
24．<6699> ダイヤＨＤ 490 821 746.73
25．<6965> ホトニクス 478 5,404 17.01
26．<4587> ペプドリ 454 2,593 17.38
27．<9831> ヤマダＨＤ 416 1,589 0.20
28．<5108> ブリヂストン 402 2,490 6.50
29．<6954> ファナック 367 2,914 7.58
30．<7071> アンビスＨＤ 357 2,534 4.58
31．<6920> レーザーテク 356 1,980 4.74
32．<7261> マツダ 348 5,462 10.31
33．<6857> アドテスト 346 4,191 1.74
34．<3923> ラクス 342 3,029 10.87
35．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 318 4,245 22.07
36．<5802> 住友電 303 2,837 17.37
37．<9104> 商船三井 299 1,901 2.06
38．<8002> 丸紅 297 2,137 4.93
39．<7269> スズキ 291 2,256 34.99
40．<9517> イーレックス 291 1,159 0.78
41．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 288 4,714 2.80
42．<8031> 三井物 287 1,938 1.48
43．<4188> 三菱ケミＧ 280 1,825 10.06
44．<7974> 任天堂 276 8,402 14.55
45．<8267> イオン 274 3,407 1.67
46．<7383> ネットプロ 266 8,104 16.96
47．<5938> ＬＩＸＩＬ 245 2,581 36.77
48．<7272> ヤマハ発 233 3,147 17.70
49．<5726> 大阪チタ 230 1,653 1.28
50．<5074> テスＨＤ 228 6,560 16.70
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