　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※3月19日信用買い残の3月13日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1580銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　 　　12,748　　145,767　　199.49
２．<6740> Ｊディスプレ 　　　3,421　　 54,209　　　1.56
３．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　2,850　　 94,619　　 30.60
４．<7201> 日産自 　　　　　　2,440　　 37,434　　 19.93
５．<5016> ＪＸ金属 　　　　　2,258　　 19,333　　　9.72
６．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　2,234　　 21,780　　　3.80
７．<4755> 楽天グループ 　　　1,584　　 24,525　　 34.24
８．<7267> ホンダ 　　　　　　1,488　　 15,983　　 22.97
９．<7211> 三菱自 　　　　　　1,347　　　7,682　　 18.12
10．<5401> 日本製鉄 　　　　　1,288　　 34,489　　　4.67
11．<3382> セブン＆アイ 　　　　941　　　8,133　　190.92
12．<3660> アイスタイル 　　　　900　　　5,637　　　6.89
13．<2001> ニップン 　　　　　　836　　　　870　　 15.35
14．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　834　　 52,952　　 13.03
15．<6966> 三井ハイテク 　　　　723　　　5,492　　　9.77
16．<6758> ソニーＧ 　　　　　　671　　 14,023　　 71.30
17．<6330> 東洋エンジ 　　　　　635　　　4,380　　　2.99
18．<5711> 三菱マ 　　　　　　　565　　　1,718　　　3.02
19．<8058> 三菱商 　　　　　　　557　　　3,834　　　1.62
20．<1963> 日揮ＨＤ 　　　　　　517　　　2,298　　 28.20
21．<5713> 住友鉱 　　　　　　　513　　　3,500　　　7.03
22．<9107> 川崎汽 　　　　　　　503　　　2,776　　　1.33
23．<5803> フジクラ 　　　　　　499　　　3,775　　　6.59
24．<6699> ダイヤＨＤ 　　　　　490　　　　821　　746.73
25．<6965> ホトニクス 　　　　　478　　　5,404　　 17.01
26．<4587> ペプドリ 　　　　　　454　　　2,593　　 17.38
27．<9831> ヤマダＨＤ 　　　　　416　　　1,589　　　0.20
28．<5108> ブリヂストン 　　　　402　　　2,490　　　6.50
29．<6954> ファナック 　　　　　367　　　2,914　　　7.58
30．<7071> アンビスＨＤ 　　　　357　　　2,534　　　4.58
31．<6920> レーザーテク 　　　　356　　　1,980　　　4.74
32．<7261> マツダ 　　　　　　　348　　　5,462　　 10.31
33．<6857> アドテスト 　　　　　346　　　4,191　　　1.74
34．<3923> ラクス 　　　　　　　342　　　3,029　　 10.87
35．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　　　　318　　　4,245　　 22.07
36．<5802> 住友電 　　　　　　　303　　　2,837　　 17.37
37．<9104> 商船三井 　　　　　　299　　　1,901　　　2.06
38．<8002> 丸紅 　　　　　　　　297　　　2,137　　　4.93
39．<7269> スズキ 　　　　　　　291　　　2,256　　 34.99
40．<9517> イーレックス 　　　　291　　　1,159　　　0.78
41．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　288　　　4,714　　　2.80
42．<8031> 三井物 　　　　　　　287　　　1,938　　　1.48
43．<4188> 三菱ケミＧ 　　　　　280　　　1,825　　 10.06
44．<7974> 任天堂 　　　　　　　276　　　8,402　　 14.55
45．<8267> イオン 　　　　　　　274　　　3,407　　　1.67
46．<7383> ネットプロ 　　　　　266　　　8,104　　 16.96
47．<5938> ＬＩＸＩＬ 　　　　　245　　　2,581　　 36.77
48．<7272> ヤマハ発 　　　　　　233　　　3,147　　 17.70
49．<5726> 大阪チタ 　　　　　　230　　　1,653　　　1.28
50．<5074> テスＨＤ 　　　　　　228　　　6,560　　 16.70

株探ニュース