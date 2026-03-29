「ヌッコ保護当時、うちは絶対ネコは飼わないぞ！！ 絶対ダメだよ！！ と言っていた人……」



【写真】温度差がすごい…至福のパパvs虚無顔になる猫さん

そんなコメントとともに投稿された、2枚の写真が大きな反響を呼んでいます。写っているのは、元保護猫のハルくん（2歳）と、彼に顔をうずめるパパです。かつては猫のお迎えに反対していたはずのパパが、いまでは顔をうずめて全力で“猫吸い”――



今にも、「スゥーハァー」という吐息が聞こえてきそうです。パパの豹変ぶりに、「結局いちばんハマるやつ」「これはもう沼」「ダイレクト吸引！」と笑いと共感の声が寄せられています。この写真を撮影した飼い主のママ・Xユーザー・APO（ポメラニアン）さん（@gucci_apo）にお話を伺いました。



ハルくんに虚無顔をされても…毎日吸いたいパパ

ーー当初、パパが「お迎え」に反対していた理由は？



「『壁や家具を傷つけるから』という理由で、飼うことには猛反対でした。保護した際も『里親が見つかるまで』という条件付きで、仕方がなく受け入れてくれた感じだったんです。ところが、いざ生活が始まると、初日から毎日子猫をかまうようになって…もともとお迎えしたかった私は、その様子を見て『これはいける！』と確信しました。ケージの購入を相談したしたところ、『それって、ずっとうちで飼うってことだよね？』と戸惑いつつも、結局は二つ返事で買ってくれました」



ーー“猫吸い”するまでに仲良くなったのですね。



「実は、かなり早い段階から吸っていました（笑）。毎日見ているうちに可愛さが爆発したようで、自然と顔をうずめたくなったみたいです。ハルに『やめて』と両手で顔を押さえられても、夫はどこか嬉しそうにしています。ハルは私たち夫婦どちらにも同じ距離感で接してくれますが、実はあまり抱っこが好きではありません。それでも夫はどうしても毎日抱っこしたいようで…いつもハルに“虚無顔”をされながらも、めげずに抱っこしています」



ーーお迎えから2年、ご家族に変化はありましたか。



「もともとは完全に犬派の一家でしたが、今では猫の魅力にすっかり骨抜きです。テレビや動画でも、自然と猫のコンテンツを探して見るようになりました」



ーーハルくんの成長を感じる瞬間を教えてください。



「保護当時は哺乳瓶でミルクを飲んでいたほど小さかったハルも、今では立派に成長しました。おもしろいのが、かなりのきれい好きなのか、自分のトイレだけでなく同居犬のポメラニアン・アポのトイレシートまで、せっせと砂かけの仕草をして片付けてくれるんです」



今ではすっかり、かけがえのない家族の一員となったハルくん。これからもにぎやかで幸せな日々を紡いでいくことでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）