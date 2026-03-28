コロムビアソングス株式会社が、新たなYouTubeチャンネル「RE:Chording（リコーディング）」をスタートさせた。

「RE:Chording」は、演歌・歌謡曲からJ-POP〜ロックまで時代を超えて愛されてきた楽曲を、現代のアーティストがアコースティックカバーし世界へ発信していくというコンセプトのプロジェクトで、演奏は日本の日常を感じさせるような空間でワンカット収録され、その場の空気感そのままに記録するというものだ。

始動第一弾として公開されたパフォーマンス映像は、シンガーソングライター・ナナジュウハチによる「たゞ何となく（TRANSITORY LOVE）」の弾き語り映像で、原曲は1953年に美空ひばりがリリースした楽曲だ。作詞・作曲は米山正夫によるものだが、70年以上の時を経ても変わらない普遍的な感情を描いた本作を、ナナジュウハチがアコースティックアレンジで再解釈、今の時代にその想いを再現している。

撮影は、2026年2月に閉店された南青山のミュージックホール＆バー「BAROOM」で行なわれており、多くのアーティストや来場者に親しまれた同店の記憶をとどめるような映像にも仕上がっている。

「RE:Chording」では、今後も多彩なアーティストによる名曲のアコースティックカバーが順次公開されている予定となっている。

■RE:Chording#001 「たゞ何となく (TRANSITORY LOVE)」

Original Artist：美空ひばり

Lyrics & Music：米山正夫

Performance & Acoustic Arrangement：ナナジュウハチ ナナジュウハチ

2021年に活動を開始したシンガーソングライター。カルチャーと音楽の街・下北沢で育ち、作詞 /作曲 /トラックメイクだけでなく、美術高校時代に培われたクリエイティブな感性で、映像やデザイン、すべてのアートワークを手がける。ジャズベース、バンドの経験から産み出されるメロウでありながら余白がありクセになる世界観、グルーヴのあるエアリーで艶のある歌声と歌唱力の高さが特徴。

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「RE:Chording」