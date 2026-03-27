『ばけばけ』最終週「ウラメシ、ケド、スバラシ。」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の最終週「ウラメシ、ケド、スバラシ。」の各回あらすじを振り返る。
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■第121回のあらすじ
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の元に、アメリカから大きな荷物が届く。中には、トキとヘブンで作り上げた二人の本「KWAIDAN（「怪談」）」が！大はしゃぎするトキをはじめ司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、勘太と勲、クマ（夏目透羽）。その様子を見ながら、ヘブンはイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）からの書評に目を通す。そんなある日、ヘブンはトキに胸の痛みがあると告げる。
■第122回のあらすじ
子供たちの遊ぶ様を見守る、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。庭には季節外れの桜が返り咲きしている。その桜を見たヘブンは、日本に来た日のことを思い出していた。ある日の食事時。ヘブンは魚の小骨取りをトキにお願いする。久しぶりのお願いに、昔を懐かしむトキとヘブンだった。夕方。西向きの部屋の縁側に座り、美しい夕陽を眺めながらトキとヘブンは静かに語り合う。
■第123回のあらすじ
ある日、トキ（高石あかり）のもとにヘブン（トミー・バストウ）の死を知ったイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）が訪れる。居合わせた丈（杉田雷麟）が通訳をする中、ヘブンのことを悼むトキとイライザ。そんな中、イライザから聞かされた「KWAIDAN」のアメリカでの評判に、トキは動揺する。ヘブンが「KWAIDAN」を書いたきっかけがトキだと知ったイライザは、激しい怒りをトキにぶつける。
■第124回のあらすじ
イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、ヘブン（トミー・バストウ）のことを書くように依頼されたトキ（高石あかり）。しかし、後悔の念から、トキは何も話すことができない。ヘブンの人生を台無しにしてしまったと落ち込むトキをみかね、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、トキとヘブンの楽しかった思い出を振り返ろうと話をふる。しかし、トキは何を言われても否定してしまう。
■最終回のあらすじ
トキ（高石あかり）は、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）に見守られながら丈（杉田雷麟）にヘブン（トミー・バストウ）との思い出を語っていく。連続テレビ小説「ばけばけ」。激動の明治の時代を生きた没落士族の娘・トキ。世界をさまよい日本に辿り着いた外国人の夫・ヘブン。怪談を愛し、国境を越えて結ばれた2人の物語。この世はうらめしい。けど、すばらしい。
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■第121回のあらすじ
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の元に、アメリカから大きな荷物が届く。中には、トキとヘブンで作り上げた二人の本「KWAIDAN（「怪談」）」が！大はしゃぎするトキをはじめ司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、勘太と勲、クマ（夏目透羽）。その様子を見ながら、ヘブンはイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）からの書評に目を通す。そんなある日、ヘブンはトキに胸の痛みがあると告げる。
子供たちの遊ぶ様を見守る、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。庭には季節外れの桜が返り咲きしている。その桜を見たヘブンは、日本に来た日のことを思い出していた。ある日の食事時。ヘブンは魚の小骨取りをトキにお願いする。久しぶりのお願いに、昔を懐かしむトキとヘブンだった。夕方。西向きの部屋の縁側に座り、美しい夕陽を眺めながらトキとヘブンは静かに語り合う。
■第123回のあらすじ
ある日、トキ（高石あかり）のもとにヘブン（トミー・バストウ）の死を知ったイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）が訪れる。居合わせた丈（杉田雷麟）が通訳をする中、ヘブンのことを悼むトキとイライザ。そんな中、イライザから聞かされた「KWAIDAN」のアメリカでの評判に、トキは動揺する。ヘブンが「KWAIDAN」を書いたきっかけがトキだと知ったイライザは、激しい怒りをトキにぶつける。
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■最終回のあらすじ
トキ（高石あかり）は、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）に見守られながら丈（杉田雷麟）にヘブン（トミー・バストウ）との思い出を語っていく。連続テレビ小説「ばけばけ」。激動の明治の時代を生きた没落士族の娘・トキ。世界をさまよい日本に辿り着いた外国人の夫・ヘブン。怪談を愛し、国境を越えて結ばれた2人の物語。この世はうらめしい。けど、すばらしい。