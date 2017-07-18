英国遠征中のサッカー日本代表は25日、親善試合スコットランド戦（28日）に向けてダンバートン市内で練習を行った。左手骨折を乗り越えて約5カ月ぶりに代表復帰したGK鈴木彩艶（23＝パルマ）は手術3日後からトレーニングを再開した充実のリハビリ期間に言及。まだ患部には痛みが残るが、英国での2試合で進化した姿を見せることを誓った。

雨でぬかるんだピッチ。GKからつなぐビルドアップ練習で、鈴木彩が正確で鋭いキックで前線にぴたりとボールをつけた。約5カ月ぶりの代表復帰でブランクを感じさせないプレー。所属するパルマでは復帰後2試合6失点と厳しいリスタートとなったが「感覚は日に日に良くなっている。これからのプレーでリハビリ期間にやってきたことが間違っていなかったと証明したい」と視線を上げた。

昨年11月に左手第3指と舟状骨を骨折。初の長期離脱だったが、W杯に間に合わない不安は「なかった」と手術3日後からリハビリを開始した。「左手以外のところは全部やった」。握力が一時8キロまで落ちた左手以外は筋力を維持。足元の技術強化を中心に、右手一本でのハンドリング、特殊眼鏡を着けて神経を鍛える“脳トレ”にも取り組んだ。

患部に痛みは残るが、左手握力は約50キロまで戻った。約70キロの右手との差はまだあるが、プレーに支障はない。スコットランドには同じセリエAでプレーする選手も多く「スコットランドはラフさがある。つなぎながらもロングボールを一発で入れてきたりするので、その準備はしたい」とイメージを膨らませた。離脱期間が空白ではなかったことを証明する。

▽日本代表GK事情 正GKの鈴木彩がケガで不在の11月は早川がガーナ戦、ボリビア戦でいずれも完封するなど、この1年で昨季J1MVPの早川が台頭した。11月のシリーズでは小久保玲央ブライアン（25＝シントトロイデン）、野沢大志ブランドン（23＝アントワープ）が招集されたが、出番なし。