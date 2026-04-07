「飲んだらどうなるの？」と、飲みの席で聞いてくる田中はすでに酔っ払っている様子【漫画】本編を読む「上司に気を遣う飲み会は行きたくない」「飲めないのに参加しても楽しくない」。そんな若者の心の声を代弁した、ゐさんの創作漫画『復活すんな、飲み会文化』が、Xで1万件以上の「いいね」を集めるなど話題を呼んだ。歓送迎会などで人が多く集まる機会が増えるなか、飲み会に参加したくない人々の共感を呼んだ本作について、作