Image: Amazon Tシャツは綿100％しか勝たん！な同胞へ。ついこの前まで寒波が…とか言ってた記憶があるのですが、気がつけば20度を超える気温になっている関東地方。こうなると服装が迷子。冬服をダッシュでしまって、春服…いや、もう夏服の準備か？と、着るものに本当に悩む今日このごろですが、季節や気温関係なく、通年着るものがラッキーなことに安くなっていたのでご報告しておきます