母からのメッセージ01【漫画】本編を読む親との別れは何十年も先のことだと思っていた。心の準備もできないまま突然訪れた母親の他界。深い喪失感から筆を置こうとしていた漫画家の村松イオリさんのもとに、一通の通知が届く。送り主は、亡くなったはずの母親だった。母からのメッセージ02母からのメッセージ03母からのメッセージ04母の死後に起きた実体験を描いた漫画『母からのメッセージ』。葬儀を終えて現実を受け止められずに