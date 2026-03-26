【戦国グルメ合戦】 3月27日～ 開催

ホットパレットが展開するペッパーランチは、コーエーテクモゲームスの戦国ウォークゲーム「信長の野望 出陣」とのコラボキャンペーン「戦国グルメ合戦」を3月27日より開催する。

本キャンペーンでは、「信長の野望 出陣」に登場する各武将にまつわる食べ物の逸話をペッパーライスとして再現した期間限定メニューが登場。コラボメニューを注文すると、全9種とシークレット1種の計10種のオリジナル武将カードいずれかがプレゼントされる。

今回、本コラボの開始に先駆けてメディア向けの発表会が実施され、コラボメニューを一足先に撮影できる機会を得た。また、会場ではホットパレット代表取締役の池野隆氏、コーエーテクモゲームス執行役員の菊地啓介氏によるキャンペーンの説明なども行なわれたので、本稿で紹介していきたい。

□ペッパーランチ×「信長の野望 出陣」コラボキャンペーン「戦国グルメ合戦」のページ

戦国三英傑の逸話を鉄板で再現！

今回登場するコラボメニューは全部で3種。それぞれ第1弾～第3弾と段階的に販売される予定で、第1弾が3月27日からの織田信長「うな玉 ペッパーライス」、第2弾が4月9日からの豊臣秀吉「天下す（てんかす） ペッパーライス」、第3弾が4月23日からの徳川家康「シラスと海の彩り ペッパーライス」となる。

いずれも「戦国三英傑」と呼ばれた織田信長、豊臣秀吉、徳川家康のゆかりの地にちなんだ食材を使用した限定ペッパーライスとなっており、お城の石垣を模した油よけや、武将ののぼりを立てる演出など、戦国時代の世界観を細部まで表現している。

コラボ期間しか味わうことができない特別な限定メニューとなっているので、ゲームのファンはもちろん、ペッパーランチファンにとっても見逃せない。商品と特典のカードは売り切れ次第終了となるので、ぜひ早めにチェックしていただきたい。

織田信長「うな玉 ペッパーライス」 価格：1,390円 販売期間：3月27日～

信長がうなぎを好んだという逸話と、「うなぎのぼり」という縁起の良さを掛け合わせ、高級食材うなぎを贅沢に使用

豊臣秀吉「天下す（てんかす） ペッパーライス」 価格：1,190円 販売期間：4月9日～

派手好きで新しいことを好んだ秀吉にちなみ、たこ焼きと天かすと紅生姜をトッピング

徳川家康「シラスと海の彩り ペッパーライス」 価格：1,290円 販売期間：4月23日～

家康ゆかりの地である静岡（駿河湾）の特産品「しらす」と「あみえび」を使用し、海の恵みと忍耐強さを表現

ペッパーランチ×「信長の野望」異色のコラボ。実はあった共通点とシナジー

今回のコラボは一見意外な組み合わせだが、実は両ブランドには深い共通点があると語るホットパレット代表取締役の池野氏。「信長の野望」は40年以上続くゲームシリーズ、ペッパーランチも今年で31周年を迎えるということで、支えてくださるお客様が何世代にもわたっているということがまず1つ目の大きな共通点だという。

「学生時代にゲームをしたりペッパーランチを食べていたお客様が、今は40代、50代になり、お子様を連れて来店されたり、お子様と一緒にゲームを楽しまれたりしています。このコアな客層が非常にマッチしている」とのこと。

また、全国を歩きながらアイテムを獲得したり戦ったりして領土を広げていく位置情報ゲームという特性を持つ「信長の野望 出陣」と、全国40都道府県に193店舗を展開しているペッパーランチとの相性も良く、地図上に我々の店舗のマークが表示され、実際にその店舗に行って特別なメニューを食べることができる、といったゲームの世界と現実が融合した不思議な体験ができるという点が、今回の企画の大きな特徴と説明した。

ホットパレット代表取締役 池野隆氏

期間中にコラボメニューを注文すると、ゲーム内でアイテムがもらえるオリジナル武将カードがプレゼントされる。カードは全9種とシークレット1種の計10種が用意される

コーエーテクモゲームス執行役員・「信長の野望 出陣」開発プロデューサーの菊地氏も、「両ブランドのユーザーやプレイヤーは、年齢層や志向性の面で非常に親和性が高いと感じています」と、今回のコラボのシナジーについてコメント。この二社だからこそできる、リアルとゲームを融合させた新しいエンターテインメントを提供しつつ、コラボの狙いとしては「まずはお互いを知ってもらうこと」とした。

ゲーム内施策としては、全国のペッパーランチ店舗がある場所にゲーム内の地図上で看板が表示され、そこをタップするとアイテムが入手でき、貯めたアイテムで様々な特典と交換できる仕組みだという。「こんなところにペッパーランチがあるんだ」という発見も楽しんでほしいとのこと。

今回のコラボメニューについては、静岡県出身ということもあり、「徳川家康のしらすと海の彩り」に注目しているという。開発チーム内でも試食が行なわれ、3つのメニューそれぞれで評価が分かれるほど、どれも美味しい仕上がりになっているとのことだ。

コーエーテクモゲームス執行役員 菊地啓介氏

本コラボは3月27日からスタートする。ペッパーランチ 秋葉原中央通り店では4月2日から内装や外装を「信長の野望」仕様にするジャックが実施されることも発表された。ぜひこの機会に足を運んでみてほしい。

発表会の最後には池野代表自らが試食品を調理してくれた。池野氏は実際にお店に立つことがよくあるとのこと

めちゃくちゃ手際よくコラボメニューを作ってくれた。コラボメニューは今までのペッパーライスとは違う個性ある味わいでどれも美味しかった！ ぜひ3種を食べ比べてみてほしい

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