　26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円安の5万3260円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3658.47円に対しては398.47円安。出来高は2万3595枚となっている。

　TOPIX先物期近は3603.5ポイントと前日比21ポイント安、現物終値比36.34ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53260　　　　　-250　　　 23595
日経225mini 　　　　　　 53265　　　　　-255　　　400716
TOPIX先物 　　　　　　　3603.5　　　　　 -21　　　 35919
JPX日経400先物　　　　　 32680　　　　　-155　　　　2015
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　 -20　　　　2474
東証REIT指数先物　　　　1901.5　　　　　 -18　　　　 177

株探ニュース