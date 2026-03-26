日経225先物：26日正午＝250円安、5万3260円
26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円安の5万3260円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3658.47円に対しては398.47円安。出来高は2万3595枚となっている。
TOPIX先物期近は3603.5ポイントと前日比21ポイント安、現物終値比36.34ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53260 -250 23595
日経225mini 53265 -255 400716
TOPIX先物 3603.5 -21 35919
JPX日経400先物 32680 -155 2015
グロース指数先物 697 -20 2474
東証REIT指数先物 1901.5 -18 177
株探ニュース
TOPIX先物期近は3603.5ポイントと前日比21ポイント安、現物終値比36.34ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53260 -250 23595
日経225mini 53265 -255 400716
TOPIX先物 3603.5 -21 35919
JPX日経400先物 32680 -155 2015
グロース指数先物 697 -20 2474
東証REIT指数先物 1901.5 -18 177
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